Уряд планує створити установу для координації роботи наглядових рад держкомпаній

В уряді обговорюють створення окремої структури, яка координуватиме роботу наглядових рад державних компаній, стандартизуватиме процедури корпоративного управління та підвищуватиме їх інституційну спроможність.

Про це розповів міністр економіки Олексій Соболев, передає кореспондент Lb.ua.

"Нам точно потрібна окрема установа - своєрідний Центр експертизи у сфері корпоративного управління, який буде координувати процеси навколо наглядових рад, щоб стандартизувати всі контракти та централізувати окремі функції. Це - тривала реформа, яка спростить управління на довгий час", - сказав Соболев.

Він додав, що нині процес добору та заміни незалежних членів є складним і тривалим, тому уряд розглядає створення єдиного кадрового резерву кандидатів для наглядових рад. Це дозволить оперативніше закривати вакансії без проведення повного конкурсного циклу щоразу після звільнення фахівців.

"Буде доцільніше не оголошувати щоразу новий конкурс, якщо вже є сформований пул сильних міжнародних кандидатів. Ідея полягає у створенні своєрідного кадрового резерву, щоб у разі потреби можна було оперативно залучати фахівців із необхідними компетенціями", - додав Соболев.

Він також повідомив, що вже розпочалася підготовка конкурсу на посаду голови правління НАЕК "Енергоатом". Наразі триває відбір рекрутингової компанії, яка супроводжуватиме конкурс, а загалом планується оновити увесь менеджмент компанії.

Утім, за словами міністра, процес зміни керівництва ускладнюється чинними вимогами щодо наявності у керівника ліцензії з ядерної безпеки. Зараз уряд та профільні органи працюють над можливістю розділенням функцій управління компанією та ядерної безпеки.