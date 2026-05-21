Уряд включив індустріальний парк «ХУСТ» до Реєстру індустріальних парків

Як очікується, реалізація проєкту сприятиме розвитку промислового потенціалу Закарпаття та створенню 538 нових робочих місць.

Кабмін ухвалив рішення про включення індустріального парку «ХУСТ» до Реєстру індустріальних парків.

Як зазначає Мінекономіки, індустріальний парк «ХУСТ» створено на території Хустської міської територіальної громади Закарпатської області. Площа парку становить понад 18 гектарів.

Концепція парку передбачає розвиток виробництва електрообладнання, кабелів, електромонтажних пристроїв, а також технологій для альтернативної енергетики. Парк функціонуватиме з урахуванням принципів циркулярної економіки та екологічного виробництва із застосуванням сучасних виробничих рішень.

Ініціатором створення індустріального парку виступила компанія «Френдлі Віндтехнолоджі». Загальний обсяг інвестицій у будівництво інфраструктури становитиме понад 1,2 млрд грн.

«Розвиток індустріальних парків є одним із ключових інструментів політики “Зроблено в Україні”. Це можливість створювати сучасні виробничі майданчики, залучати інвестиції у реальний сектор економіки та формувати нові точки економічного зростання в регіонах. Індустріальний парк “ХУСТ” сприятиме розвитку високотехнологічного виробництва та посиленню промислового потенціалу Закарпаття», — зазначив заступник міністра економіки, довкілля та сільського господарства України Віталій Кіндратів.

Зазначається, що включення парку до Реєстру індустріальних парків дозволить його ініціатору створення та керуючій компанії використовувати державними стимулами для розвитку інженерно-транспортної інфраструктури, а учасникам — промислового виробництва, що підвищить інвестиційну привабливість регіону та сприятиме розвитку експортоорієнтованої економіки.

Зараз у Реєстрі індустріальних парків налічується 117 об’єктів. Індустріальні парки є складовою політики розвитку українських виробників «Зроблено в Україні» та одним із інструментів залучення інвестицій у виробничий сектор економіки.

Станом на кінець 2025 року в індустріальних парках було збудовано або перебувало у процесі будівництва 37 промислових підприємств.