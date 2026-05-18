Уряд спрямував на доплати енергетикам, які відновлювали інфраструктуру після обстрілів РФ понад 535 млн грн

З резервного фонду держбюджету було виділено 793 млн грн на доплати всім працівникам, залученим до аварійно-відновлювальних робіт.

Кабмін спрямував на доплати енергетикам, які відновлювали інфраструктуру після російських обстрілів, понад 535 млн грн.

Про це повідомляє міністр енергетики Денис Шмигаль.

Міністр додає, що упродовж січня-березня за кожен місяць працівники отримали на руки додатково по 20 тисяч гривень.

Загалом із резервного фонду державного бюджету було виділено 793 млн грн на доплати всім працівникам, залученим до аварійно-відновлювальних робіт. Це, зокрема, енергетики, працівники газового господарства, водопостачання та водовідведення, комунальники й залізничники.

"Дякуємо кожному за щоденну роботу, витримку та повернення світла в українські домівки", – додає Шмигаль.