Затвердили новий склад представників держави у наглядовій раді НЕК «Укренерго»

Міністерство енергетики України затвердило новий склад представників держави у наглядовій раді НЕК «Укренерго».

Як розповіли у пресслужбі відомства, до переліку увійшли:

Юрій Бойко. Він є фахівцем із понад 25-річним досвідом роботи на керівних посадах у приватних та державних інституціях енергетичного сектору. Кар’єру в енергетиці розпочав у 1995 році з посади інженера-електрика, згодом працював на керівних посадах кількох енергопідприємств, а наприкінці 2020-го виконував обов’язки міністра енергетики України. Юрій Бойко вже займав посаду члена Наглядової ради «Укренерго» у 2021-2025 роках.

Єгор Перелигін. Це заступник міністра економіки, довкілля та сільського господарства України. Має досвід роботи на вищих керівних посадах у гірничодобувній промисловості та у банківському секторі. Спеціалізувався на залученні іноземних інвестицій, а також реорганізації підприємств та переорієнтації бізнес-моделей великих промислових та комерційних структур, стратегічному плануванні та кризовому управлінні. Єгор Перелигін має диплом магістра з ділового адміністрування, який отримав у Європейському інституті вищої освіти у сфері управління ISEG (Франція). Кабмін делегував його як уповноважену особу до Американсько-українського інвестиційного фонду відбудови.

Микола Брусенко є кандидатом економічних наук, має понад 20 років досвіду роботи в економіці, зовнішній торгівлі, міжнародних відносинах, державному управлінні, а також реалізації спільних з МФО проектів у сферах енергетики та інфраструктури. Пройшов професійний шлях від головного спеціаліста міністерства економіки України до керівних посад в Адміністрації та Офісі президента України. З 2022 по 2025 рік очолював економічний директорат в Офісі президента України. Також має досвід корпоративного управління у Наглядовій раді державного «Ощадбанку». За освітою Микола Брусенко є магістром з питань фінансів, диплом здобув у Київському національному економічному університеті.

Загалом наглядова рада НЕК «Укренерго» складається із 7 осіб: чотирьох незалежних членів, обраних за результатами конкурсу, та трьох представників держави. Всі раніше обрані незалежні представники зберігають свої посади, тож наразі персональний склад наглядової ради сформований повністю.