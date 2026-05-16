Свириденко: 86% громад, на яких вплинула війна, включили до переліку прифронтових територій

86% громад, які зазнали впливу війни, уже включені до переліку прифронтових територій.

Про це повідомила прем’єр-міністерка Юлія Свириденко.

За її словами, урядовці обговорили з депутатами можливість запровадження на прифронтових територіях додаткових програм доступного кредитування, податкові пільги й особливий режим доступу до державного і комунального майна.

Свириденко нагадала, що вже працюють програми «Зроблено в Україні» з особливим компонентом для прифронтових територій.

Це, зокрема, гранти для мікро- і малого бізнесу «Власна справа», розмір якого для прифронтових регіонів вищий на 30% — до 500 тис грн; гранти на виробниче обладнання до 8 млн грн та гранти на відновлення до 16 млн грн на умовах співфінансування 80% на 20%; аграрії на територіях, прилеглих до бойових дій, матимуть можливість компенсувати не 25%, а 40% вартості української агротехніки; постраждалі підприємства зможуть компенсувати частину зарплати і ЄСВ на період відновлення; програма страхування воєнних у прифронтових областях, дозволяє покрити до 30 млн грн збитків від руйнувань будівель, інфраструктури і обладнання.

«Окремо обговорили компенсацію знищеного і пошкодженого майна: уже погоджено 90 заявок від підприємств на 1,5 млрд грн, а перші виплати очікуємо найближчим часом», - додала глава уряду.