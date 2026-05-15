Компанія KLR Bus посіла друге місце в рейтингу «Репутаційні активісти 2026», який досліджує якість управління корпоративною репутацією українських компаній з усіх секторів економіки. За підсумками галузевого рейтингу транспортних компаній, KLR Bus поступилася лише стратегічному гіганту «Укрзалізниці», але випередила міжнародних гравців за показниками репутаційної стабільності та інновацій.

При цьому експерт у галузі міжнародних пасажирських перевезень Андрій Хоркавий став одним із нових лідерів думок у секторі та одним з рупорів ринку, пропонуючи рішення для подолання викликів війни та партнерства з державою.

Він пов’язує цей успіх із тотальною цифровізацією, впровадженням технологій штучного інтелекту та еволюцією сервісу.

«Минулий рік став часом синергії технологій і довіри. Ми змінили підхід до взаємодії зі світом: автоматизація ключових процесів підвищила операційну ефективність, а «зелений» порядок денний став основою стратегії оновлення автопарку. Завдяки підходу Mobile-First цифрові комунікації та онлайн-бронювання перетворилися на базовий стандарт ринку», - зазначив Хоркавий.

За словами експерта, ключовим фактором входження до лідерської групи стала робота зі зворотним зв’язком. Компанія створила для цього окремий відділ, а скарги перетворила на інструмент розвитку. Андрій Хоркавий наголошує, що справжній прорив стався після інтеграції ШІ та аналітики в репутаційний менеджмент:

«У сферах репутаційного менеджменту та PR ми фокусувалися на посиленні онлайн присутності, розширили активність у соцмережах, забезпечуючи безперервний і прозорий діалог. Завдяки інтеграції ШІ та аналітичних інструментів ми оптимізували взаємодію з персоналом, впровадили культуру відкритості та прозорості. У бренд-комунікаціях перейшли до моделі персоналізованого маркетингу».

За його словами, поточний та наступний рік компанія планує провести під особливим гаслом:

«Наступний рік пройде під гаслом «Прогнозована репутація». Наші цілі: використання ШІ для предиктивного аналізу ризиків, повна цифровізація клієнтських інтерфейсів і подальше посилення прозорості бізнесу».

Галузеві експерти зазначають, що друга позиція в рейтингу – це не лише визнання поточних успіхів, а й сигнал для усього ринку. В умовах, коли 8 млн пасажирів обрали автобус для перетину кордону, в умовах зростаючої конкуренції, переможцями стають ті, хто поєднує високі технології зі справжньою емпатією.