Нардепу Дубінському повідомили про підозру у державній зраді
В Україні запустили електронну картку платника податків у Дії

Фізичний паперовий документ більше не потрібен.

Фото: Пресслужба Мінцифри

Відтепер українці можуть оформити е-картку платника податків у застосунку Дія — як для себе, так і для дитини. Фізичний паперовий документ більше не потрібен, адже електронна картка матиме таку ж юридичну силу.

Про це заявила прем'єр-міністерка Юлія Свириденко.

Будь-який українець віком від 14 років може самостійно замовити електронну картку з QR-кодом без візиту до податкової. Крім того, батьки мають можливість оформити РНОКПП та е-картку для дитини до 17 років одразу в цифровому форматі. Готовий документ автоматично з'явиться у застосунку батьків. Послуга працює також і для дітей, які через війну опинилися за кордоном, завдяки системі е-Консул.

Свириденко додала, що нині Дією користується вже понад 24 мільйони українців.

