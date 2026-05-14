Рада підтримала за основу використання військового збору виключно на грошове забезпечення військових

Військовий збір – виключно на грошове забезпечення військовослужбовців.

Сьогодні, 14 травня, Верховна Рада ухвалила за основу законопроєкт № 15167, який передбачає використання військового збору виключно на грошове забезпечення військових.

“За” проголосували 226 народних депутатів.

Документ передбачає створення спеціального фонду у складі державного бюджету для цільового використання коштів.

У разі ухвалення законопроєкту в цілому, з 1 січня 2027 року військовий збір у повному обсязі зараховуватиметься до цього фонду та спрямовуватиметься на виплати Збройним Силам України.