Уряд погодив представників держави до наглядових рад низки енергопідприємств

В Україні триває системне перезавантаження наглядових рад державних енергетичних підприємств. Уряд погодив представників до низки енергопідприємств.

Про це повідомили в Міністерстві економіки.

"13 травня за поданням Номінаційного комітету Уряд погодив кандидатури представників держави до наглядових рад двох стратегічно важливих підприємств: до НЕК «Укренерго» — Юрія Бойка, Миколи Брусенка та Єгора Перелигіна, до ТОВ «Оператор газотранспортної системи України» — Антона Бендика", - йдеться в повідомленні.

Серед іншого, через завершення терміну повноважень більшості членів наглядової ради ПрАТ «Укргідроенерго» в Уряді запускають новий конкурс на ці посади. Відбір має відбутись вже найближчим часом.

Оновлення складу наглядових рад триває з листопада 2025 року. Кабмін готує кандидатури і до інших енергетичних компанії.