Зеленський: дефіцит систем ППО Patriot такий, що гірше нікуди
Зеленський: дефіцит систем ППО Patriot такий, що гірше нікуди
У центрі Львова викрили дім розпусти, серед "працівниць" - неповнолітня
У центрі Львова викрили дім розпусти, серед "працівниць" - неповнолітня
Нардепу Дубінському повідомили про підозру у державній зраді
Нардепу Дубінському повідомили про підозру у державній зраді
«Попросив повідомити дружині, що 200-й». Історія колишнього військовополоненого
«Попросив повідомити дружині, що 200-й». Історія колишнього військовополоненого
СБУ викрила у Києві ухилянтську схему, якою скористалися понад тисяча військовозобов’язаних
ФотоСБУ викрила у Києві ухилянтську схему, якою скористалися понад тисяча військовозобов’язаних
Квартира для «матінки» як подяка за освячення «Династії»
Квартира для «матінки» як подяка за освячення «Династії»
Сирський: у смузі відповідальності 7 корпусу ДШВ противник знищив 5 санітарних евакуаційних автомобілів
Сирський: у смузі відповідальності 7 корпусу ДШВ противник знищив 5 санітарних евакуаційних автомобілів
Держпрограма «Доступні ліки» 2026: як отримати, при яких станах, які є плюси і проблеми
Держпрограма «Доступні ліки» 2026: як отримати, при яких станах, які є плюси і проблеми
Британський доброволець, яки пройшов російський полон, подає в суд на РФ за тортури
Британський доброволець, яки пройшов російський полон, подає в суд на РФ за тортури
ГоловнаЕкономікаДержава

Уряд погодив представників держави до наглядових рад низки енергопідприємств

Процес оновлення рад триває ще з листопада 2025 року.

Уряд погодив представників держави до наглядових рад низки енергопідприємств
Фото: Прес-центр Міністерства економіки

В Україні триває системне перезавантаження наглядових рад державних енергетичних підприємств. Уряд погодив представників до низки енергопідприємств.

Про це повідомили в Міністерстві економіки.

"13 травня за поданням Номінаційного комітету Уряд погодив кандидатури представників держави до наглядових рад двох стратегічно важливих підприємств: до НЕК «Укренерго» — Юрія Бойка, Миколи Брусенка та Єгора Перелигіна, до ТОВ «Оператор газотранспортної системи України» — Антона Бендика", - йдеться в повідомленні.

Серед іншого, через завершення терміну повноважень більшості членів наглядової ради ПрАТ «Укргідроенерго» в Уряді запускають новий конкурс на ці посади. Відбір має відбутись вже найближчим часом.

Оновлення складу наглядових рад триває з листопада 2025 року. Кабмін готує кандидатури і до інших енергетичних компанії.

  • Уряд спростив процедуру відбору до наглядових рад стратегічних держпідприємств. Зокрема запровадили механізм швидкого відбору та призначення незалежних членів і представників держави. 
  • Нові наглядові ради вже отримали "Енергоатом", "Укрнафта" та "Нафтогаз України".
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies