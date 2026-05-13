Уряд погодив представників держави до наглядових рад низки енергопідприємств

В Україні триває системне перезавантаження наглядових рад державних енергетичних підприємств. Уряд погодив представників до низки енергопідприємств.
Про це повідомили в Міністерстві економіки.
"13 травня за поданням Номінаційного комітету Уряд погодив кандидатури представників держави до наглядових рад двох стратегічно важливих підприємств: до НЕК «Укренерго» — Юрія Бойка, Миколи Брусенка та Єгора Перелигіна, до ТОВ «Оператор газотранспортної системи України» — Антона Бендика", - йдеться в повідомленні.
Серед іншого, через завершення терміну повноважень більшості членів наглядової ради ПрАТ «Укргідроенерго» в Уряді запускають новий конкурс на ці посади. Відбір має відбутись вже найближчим часом.
Оновлення складу наглядових рад триває з листопада 2025 року. Кабмін готує кандидатури і до інших енергетичних компанії.
- Уряд спростив процедуру відбору до наглядових рад стратегічних держпідприємств. Зокрема запровадили механізм швидкого відбору та призначення незалежних членів і представників держави.
- Нові наглядові ради вже отримали "Енергоатом", "Укрнафта" та "Нафтогаз України".