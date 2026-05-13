Кабмін ухвалив рішення для стабілізації роботи держпідприємства «СхідГЗК»

Зокрема, переглянуть умови чинних контрактів для погашення заборгованості перед «Енергоатомом».

Кабінет Міністрів затвердив протокольне рішення щодо державного підприємства «СхідГЗК».

Про це повідомив міністр енергетики Денис Шмигаль.

За його словами, хочуть розв’язати деякі проблемні питання, виявлені під час огляду виробничих потужностей підприємства на Дніпровщині.

Для підтримки стратегічного об'єкта планують забезпечити його сірчаною кислотою для виробничих потреб і переглянути умови чинних контрактів для погашення заборгованості перед «Енергоатомом».

Окремим пунктом є модернізація потужностей за рахунок авансових платежів від «Енергоатома».