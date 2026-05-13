Кабмін ухвалив рішення для стабілізації роботи держпідприємства «СхідГЗК»

Кабінет Міністрів затвердив протокольне рішення щодо державного підприємства «СхідГЗК».
Про це повідомив міністр енергетики Денис Шмигаль.
За його словами, хочуть розв’язати деякі проблемні питання, виявлені під час огляду виробничих потужностей підприємства на Дніпровщині.
Для підтримки стратегічного об'єкта планують забезпечити його сірчаною кислотою для виробничих потреб і переглянути умови чинних контрактів для погашення заборгованості перед «Енергоатомом».
Окремим пунктом є модернізація потужностей за рахунок авансових платежів від «Енергоатома».
- У березні цього року Кабмін схвалив та спрямував до парламенту проєкт закону про корпоратизацію державного підприємства “СхідГЗК”.
- ДП входить до десяти найбільших світових виробників урану і забезпечує до 40% потреб в урані для українських АЕС.
- Раніше ексзаступник гендиректора державного СхідГЗК отримав підозру у зловживанні зі збитками 1,5 млн грн. Слідство стверджувало, що експосадовець у березні 2021 року уклав договір із приватною фірмою із цінами, що значно перевищують ринкові.