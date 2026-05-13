Зеленський: дефіцит систем ППО Patriot такий, що гірше нікуди
У центрі Львова викрили дім розпусти, серед "працівниць" - неповнолітня
Нардепу Дубінському повідомили про підозру у державній зраді
«Попросив повідомити дружині, що 200-й». Історія колишнього військовополоненого
СБУ викрила у Києві ухилянтську схему, якою скористалися понад тисяча військовозобов'язаних
Квартира для «матінки» як подяка за освячення «Династії»
Сирський: у смузі відповідальності 7 корпусу ДШВ противник знищив 5 санітарних евакуаційних автомобілів
Держпрограма «Доступні ліки» 2026: як отримати, при яких станах, які є плюси і проблеми
Британський доброволець, яки пройшов російський полон, подає в суд на РФ за тортури
ГоловнаЕкономікаДержава

Кабмін ухвалив рішення для стабілізації роботи держпідприємства «СхідГЗК»

Зокрема, переглянуть умови чинних контрактів для погашення заборгованості перед «Енергоатомом». 

засідання уряду
Фото: телеграм-канал прем'єр-міністра України

Кабінет Міністрів затвердив протокольне рішення щодо державного підприємства «СхідГЗК». 

Про це повідомив міністр енергетики Денис Шмигаль.

За його словами, хочуть розв’язати деякі проблемні питання, виявлені під час огляду виробничих потужностей підприємства на Дніпровщині.

Для підтримки стратегічного об'єкта планують забезпечити його сірчаною кислотою для виробничих потреб і переглянути умови чинних контрактів для погашення заборгованості перед «Енергоатомом». 

Окремим пунктом є модернізація потужностей за рахунок авансових платежів від «Енергоатома». 

  • У березні цього року Кабмін схвалив та спрямував до парламенту проєкт закону про корпоратизацію державного підприємства “СхідГЗК”. 
  • ДП входить до десяти найбільших світових виробників урану і забезпечує до 40% потреб в урані для українських АЕС.
  • Раніше ексзаступник гендиректора державного СхідГЗК отримав підозру у зловживанні зі збитками 1,5 млн грн. Слідство стверджувало, що експосадовець у березні 2021 року уклав договір із приватною фірмою із цінами, що значно перевищують ринкові.
