Каллас: Україна отримає перший транш нового кредиту ЄС уже в червні

Перший транш із масштабного кредитного пакета на 90 мільярдів євро від ЄС надійде Україні наступного місяця.

Про це заявила висока представниця ЄС із закордонних справ Кая Каллас, передає «Радіо Свобода».

Ці кошти Євросоюз спрямує безпосередньо на закупівлю безпілотників, які очільниця європейської дипломатії назвала ключовою спроможністю для стримування російської агресії на фронті.

Під час зустрічі міністрів оборони ЄС у Брюсселі Каллас наголосила, що запуск кредитної програми не має зупиняти двосторонню військову допомогу від окремих країн. Також вона закликала посилювати санкційний тиск на Росію.

Окрему увагу міністри приділили 6,6 мільярда євро, які понад два роки залишаються заблокованими у Європейському фонді миру через вето Угорщини. Наразі країни-члени шукають механізми для розблокування цих коштів, готуючи збалансовані пропозиції для всіх сторін.

Водночас Євросоюз розробляє гарантії безпеки для України на випадок припинення вогню. Плани включають посилення супутникового моніторингу для контролю за ймовірним перемир'ям, а також заходи для боротьби з російським «тіньовим флотом» та обходом санкцій.