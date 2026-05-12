Заступник начальника ГУР заявив, що Москва прагне захопити весь Донбас до вересня
Заступник начальника ГУР заявив, що Москва прагне захопити весь Донбас до вересня
Нардепу Дубінському повідомили про підозру у державній зраді
Нардепу Дубінському повідомили про підозру у державній зраді
Держпрограма «Доступні ліки» 2026: як отримати, при яких станах, які є плюси і проблеми
Держпрограма «Доступні ліки» 2026: як отримати, при яких станах, які є плюси і проблеми
Сирський: у смузі відповідальності 7 корпусу ДШВ противник знищив 5 санітарних евакуаційних автомобілів
Сирський: у смузі відповідальності 7 корпусу ДШВ противник знищив 5 санітарних евакуаційних автомобілів
Зеленський: дефіцит систем ППО Patriot такий, що гірше нікуди
Зеленський: дефіцит систем ППО Patriot такий, що гірше нікуди
«Попросив повідомити дружині, що 200-й». Історія колишнього військовополоненого
«Попросив повідомити дружині, що 200-й». Історія колишнього військовополоненого
У центрі Львова викрили дім розпусти, серед "працівниць" - неповнолітня
У центрі Львова викрили дім розпусти, серед "працівниць" - неповнолітня
Квартира для «матінки» як подяка за освячення «Династії»
Квартира для «матінки» як подяка за освячення «Династії»
Британський доброволець, яки пройшов російський полон, подає в суд на РФ за тортури
Британський доброволець, яки пройшов російський полон, подає в суд на РФ за тортури
ГоловнаЕкономікаФінанси

Каллас: Україна отримає перший транш нового кредиту ЄС уже в червні

Кошти спрямують на закупівлю безпілотників.

Каллас: Україна отримає перший транш нового кредиту ЄС уже в червні
Кая Каллас
Фото: EPA/UPG

Перший транш із масштабного кредитного пакета на 90 мільярдів євро від ЄС надійде Україні наступного місяця. 

Про це заявила висока представниця ЄС із закордонних справ Кая Каллас, передає «Радіо Свобода».

Ці кошти Євросоюз спрямує безпосередньо на закупівлю безпілотників, які очільниця європейської дипломатії назвала ключовою спроможністю для стримування російської агресії на фронті.

Під час зустрічі міністрів оборони ЄС у Брюсселі Каллас наголосила, що запуск кредитної програми не має зупиняти двосторонню військову допомогу від окремих країн. Також вона закликала посилювати санкційний тиск на Росію. 

Окрему увагу міністри приділили 6,6 мільярда євро, які понад два роки залишаються заблокованими у Європейському фонді миру через вето Угорщини. Наразі країни-члени шукають механізми для розблокування цих коштів, готуючи збалансовані пропозиції для всіх сторін.

Водночас Євросоюз розробляє гарантії безпеки для України на випадок припинення вогню. Плани включають посилення супутникового моніторингу для контролю за ймовірним перемир'ям, а також заходи для боротьби з російським «тіньовим флотом» та обходом санкцій.

  • 23 квітня стало відомо, що ЄС розблокував пакет підтримки для України на €90 млрд та 20-й пакет санкцій проти Росії.
  • Медіа також повідомляли, що Євросоюз працює над формуванням трьох нових пакетів оборонної підтримки для України, які фінансуватимуться за рахунок кредитних коштів.
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies