Мінфін: В Україні продали облігацій на 641 мільйон гривень

До держбюджету залучили 641 млн грн під час аукціону з розміщення облігацій внутрішньої державної позики, який відбувся 12 травня.

Про це повідомило Міністерство фінансів.

Зокрема, ОВДП у гривні строком 1,2 року зі ставкою 15,15% річних (с/з 15,14%) принесли 302 млн гривень. Облігації в гривні строком 3 роки з дохідністю 16,15% річних (с/з 16,14%) залучили до бюджету 339 млн гривень.

ЗА інформацією міністерства, із початку ього року держава вже залучила понад 145,6 млрд грн, а з початку повномасштабної війни – понад 2,2 трлн гривень.

«Усі кошти від розміщення воєнних облігацій спрямовуються на підтримку Збройних Сил України та посилення фінансової стійкості держави», - додав Мінфін.