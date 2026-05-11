"Укренерго" просить переглянути тарифи на передачу електроенергії у 2026 році

У компанії наголошують, що перегляд тарифів не вплине на побутових споживачів.

Фото: atomforum

НЕК "Укренерго" офіційно звернулася до Регулятора з пропозицією змінити тарифи на передачу електроенергії та диспетчерське управління енергосистемою на 2026 рік.

Про це ідеться у повідомленні НЕК "Укренерго".

У компанії пояснили, що необхідність перегляду тарифів пов’язана одразу з кількома факторами, які суттєво впливають на фінансову стабільність оператора системи передачі.

Серед основних причин:

  1. зростання курсу іноземних валют відносно гривні. Це створює додаткове фінансове навантаження на "Укренерго", зокрема, в контексті виконання передбачених чинним законодавством спеціальних обов’язків перед "зеленою" генерацією, ціна якої фіксується в євро;
  2. перегляд Прогнозного балансу ОЕС України до кінця поточного року. Відповідно до нових розрахунків, прогнозний обсяг відпуску електроенергії зменшується на 9,5%, а прогнозний обсяг її передачі – на 5,5%. Це прямо впливає на обсяг тарифних надходжень, за рахунок яких мають покриватись інші статті видатків НЕК "Укренерго" як оператора системи передачі;
  3. лібералізація Регулятором прайс-кепів з першого травня 2026 року. Це збільшує середньозважену ціну електроенергії як базу для розрахунків "Укренерго" з іншими учасниками ринку.

У компанії наголошують, що збалансовані та економічно обґрунтовані тарифи є важливими для забезпечення стабільної роботи енергосистеми, підготовки до опалювального сезону та недопущення накопичення боргів на ринку електроенергії.

Водночас в "Укренерго" наголошують, що перегляд тарифів не вплине на побутових споживачів. Вартість електроенергії для населення залишиться без змін.

