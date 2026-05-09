Підготовка до зими та компенсація боргів за тепло: Свириденко обговорила проблеми Херсонщини та Миколаївщини

Глава уряду Юлія Свириденко провела виїзне засідання у Миколаєві, під час якого спільно із очільниками Херсонської та Миколаївської ОВА обговорили ключові проблеми областей. За підсумками наради ухвалено низку рішень щодо підготовки до зими, підтримки бізнесу та стабілізації комунальної сфери.

Про це Юлія Свириденко повідомила у Телеграмі.

Одним із головних питань стала підготовка критичної інфраструктури до наступного опалювального сезону. За словами Свириденко, російські війська змінили тактику атак дронами по об’єктах енергетики та водопостачання на півдні України.

Уряд доручив Міністерству розвитку громад та територій опрацювати додаткові інженерно-технічні рішення для захисту систем водопостачання та очисних споруд, зокрема Миколаївського водогону, який забезпечує питною водою сотні тисяч людей.

Окремо на засіданні розглянули проблему боргів підприємств теплокомуненерго перед групою "Нафтогаз". За останні чотири роки заборгованість зросла більш ніж удвічі – з приблизно 60 до майже 150 млрд грн.

Кабмін доручив розробити механізми компенсації різниці в тарифах. Серед можливих джерел фінансування розглядають державний бюджет, допомогу Європейського Союзу та міжнародних партнерів, а також дивіденди державних компаній.

Також уряд анонсував нові кроки для підтримки бізнесу в прифронтових регіонах. Зокрема, йдеться про оновлення програм доступного кредитування "5-7-9%", грантів, державних гарантій та страхування воєнних ризиків.

Крім того, Кабмін доручив супроводити у Верховній Раді законопроєкт щодо оподаткування агровиробників на прифронтових територіях та підготувати розширення програм компенсації за українську агротехніку й підтримки меліоративних систем.

Також уряд планує підготувати рішення про тимчасове звільнення роботодавців у зоні бойових дій від внесків на підтримку працевлаштування людей з інвалідністю.