ГоловнаЕкономікаДержава

Уряд збільшує фінансування оборони та безпеки у проєкті бюджету-2026, – Свириденко

Фото: тг-канал Юлії Свириденко

Уряд підготував зміни до Держбюджету-2026, спрямовані на посилення сектору безпеки і оборони. 

Про це повідомила Прем’єр-міністерка Юлія Свириденко.

За її словами, коригування стало можливим після погодження кредитної програми Європейського Союзу обсягом 90 млрд євро на 2026–2027 роки. У 2026 році Україна очікує близько 45 млрд євро підтримки, з яких 31,8 млрд євро буде спрямовано на оборону та безпеку, ще 13,2 млрд євро — на покриття дефіциту бюджету. Перший транш фінансування очікується вже у червні.

Загалом доходи державного бюджету планують збільшити більш ніж на 2,2 трлн грн, насамперед за рахунок міжнародної допомоги та надходжень у межах виконання Плану України.

Основні пріоритети видатків

На сектор безпеки і оборони передбачено додатково 1,56 трлн грн. Зокрема:

  • 174,3 млрд грн — на грошове забезпечення військовослужбовців;
  • 1,37 трлн грн — на розвиток озброєння та військової техніки;
  • 14,6 млрд грн — резерв для потреб сектору безпеки і оборони.

Окремо планується розширення фінансування українського оборонно-промислового комплексу, модернізації техніки та збільшення виробництва власного озброєння.

Також передбачено:

  • 40 млрд грн — на реалізацію комплексних планів стійкості регіонів і громад, зокрема підготовку до опалювального сезону та захист енергетичної інфраструктури;
  • 40 млрд грн — на поповнення резервного фонду для оперативного реагування на виклики воєнного часу.

Зміни до бюджету враховують потреби Сил оборони та безпеки, а також розраховані на довгострокову підтримку стійкості держави.

"Дякую нашим партнерам за підтримку України та міністерствам за оперативну підготовку змін до бюджету, які враховують потреби наших Сил оборони та безпеки. Працюватимемо надалі з народними депутатами для підтримки змін у сесійній залі", — наголошує глава уряду.

