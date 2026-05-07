Україна та Фінляндія посилюють співпрацю у зміцненні розподіленої генерації

Вже залучено кредит на 80 млн євро

Денис Шмигаль, віцепрем'єр-міністр — міністр енергетики України
Фото: тн канал/Денис Шмигаль- віцепрем'єр-міністр — міністр енергетики України

Про це заявив Міністр енергетики України Денис Шмигаль.

Країни підписали рамкову угоду про постачання комплектного обладнання для газопоршневих установок між АТ «Укрнафта» та компанією Wärtsilä.

"Разом із Finnish-Ukrainian Investment Facility (FUIF) та АТ «Укрнафта» ми реалізуємо поетапну програму розгортання газопоршневої розподіленої генерації", - зазначив Шмигаль.

У межах І етапу вже залучено кредит ЄБРР на 80 млн євро, підписано кредитну угоду, підтверджено державну гарантію та тривають закупівлі за процедурами ЄБРР.

Надалі Україна планує використати фінансування FUIF, щоб масштабувати програму, зокрема через встановлення газопоршневих електростанцій на базі обладнання Wärtsilä.

"Усі відповідні проєкти спрямовані на оперативне підсилення енергетичної безпеки регіонів, балансування об’єднаної енергосистеми України та забезпечення критичної інфраструктури", - додав Денис Шмигаль.

  • Фінляндія продовжує активно підтримувати чеську ініціативу з постачання боєприпасів для України. Країна надає як власні боєприпаси, так і фінансує їх закупівлю.
