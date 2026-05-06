Уряд скасував обмеження на виїзд закордон для окремої категорії жінок-посадовиць під час воєнного стану

Зміни не стосуються найвищих посадових осіб та ключового керівництва державної влади.

Уряд скасував обмеження на виїзд за кордон для окремої категорії жінок-посадовиць під час воєнного стану. 

Про це повідомила прем'єр-міністерка Юлія Свириденко.

Відтепер перетинати кордон без обмежень зможуть працівниці органів державної влади, місцевого самоврядування, державних підприємств та інших визначених структур

Як повідомила Свириденко, зміни не застосовуються до найвищих посадових осіб держави, ключових керівників органів державної влади та їхніх заступників, зокрема для членів Кабміну, керівництва міністерств та центральних органів виконавчої влади, Офісу Президента України, Апарату Верховної Ради України, РНБО, СБУ, Національного банку, а також для народних депутатів, суддів Верховного Суду та Конституційного Суду України, прокурорів Офісу Генерального прокурора, керівників державних підприємств та державних органів, юрисдикція яких поширюється на всю територію України. 

"Для них правила залишаються незмінними, щоб забезпечити безперервну роботу держави", - зазначила прем'єрка.

  • Президент Володимир Зеленський обговорив з прем’єркою Юлією Свириденко кадрові питання. Найближчим часом Кабмін проведе зміни на рівні заступників міністрів. 
