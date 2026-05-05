Свириденко повідомила, що станом на 1 травня завершено основні роботи на міжнародних трасах

В Україні триває ремонт автомобільних доріг: щодня працюють 203 бригади, це близько 2 тисяч дорожників. Станом на 1 травня завершено основні роботи на міжнародних трасах, повідомила перша віцепрем’єрка — міністерка економіки Юлія Свириденко за підсумками наради з урядовцями.

За її словами, вже виконано 8,5 млн кв. м ремонту. До 1 червня планують досягти щонайменше 10 млн кв. м, із можливістю збільшення до 12 млн кв. м — це приблизно 45% річного плану.

Подальші темпи робіт залежатимуть від фінансування. Уряд уже виділив кошти, також триває робота над залученням додаткових ресурсів у межах єдиного портфеля публічних інвестицій. Окрему увагу приділяють прифронтовим регіонам, де ремонт доріг продовжується і розширюється.

Крім того, уряд узгоджує підхід до співфінансування ремонту місцевих доріг разом із громадами та обласними адміністраціями. Відповідні зміни планують винести на розгляд Кабміну після обговорення.