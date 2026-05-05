УП: торік на "тисячу підтримки" з бюджету витратили 19 млрд гривень

Ці кошти були спрямовані з інших програм Мінсоцполітики.

Торік на виплати усіх варіантів оголошеної президентом Володимиром Зеленським фінансової допомоги держава витратила 19 млрд гривень. Про це пише УП.

За інформацією журналістів в економічному блоці Кабміну, всі 19 мільярдів на "тисячі Зеленського" були покриті економією на Мінсоцполітики. "Тобто якусь допомогу не роздали через Мінсоц, щоб хтось міг отримати підтримку від Зеленського", – повідомило джерело.

Цього року на програму "Національний кешбек" з бюджету уже витратили близько 2 млрд гривень. А на програму кешбеку за купівлю пального на АЗС пішло близько 1 млрд гривень. Це дані станом на 1 травня.