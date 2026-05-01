Улютін: затримки виплат допомоги при народженні дитини усунено, готується перехід до єдиної цифрової системи

В Україні усунено технічну помилку, яка призвела до затримок виплат допомоги при народженні дитини для заявників, що подали документи у січні та лютому.

Про це повідомив Міністр соціальної політики, сім’ї та єдності України Денис Улютін під час години запитань до уряду.

За його словами, проблема виникла під час відкриття банківських рахунків для отримувачів допомоги.

"Вчора буквально було вивантажено і оплачено по січневим виплатам. Там була технічна помилка, і в принципі при відкритті рахунків була помилка саме в цій частині. Вчора це "полікували" і передали ці виплати на Ощадбанк. Найближчим часом вони вже будуть розкинуті по рахункам", — зазначив міністр.

Таким чином, затримані виплати вже передано до банку-оператора, і найближчим часом кошти мають надійти на рахунки отримувачів.

Попри технічний збій, державні програми підтримки сімей із дітьми продовжують стабільно працювати. Лише у квітні на виплати для дітей до одного року спрямовано 1,3 млрд грн, а на програму "єЯсла" — 78 млн грн.

У Міністерстві соціальної політики також повідомили про підготовку системних змін у сфері соціальних виплат. Зокрема, уряд працює над постановою, яка передбачає універсалізацію банківських карток для отримувачів допомоги.

Очікується, що всі види державної підтримки — включно з виплатами для дітей до року, програмою «єЯсла», а також ініціативами "Пакунок малюка" та "Пакунок школяра" — будуть зараховуватися на єдину картку.

Крім того, у співпраці з Міністерством цифрової трансформації триває розробка повністю цифрового сервісу оформлення допомоги. Після завершення тестування, яке планують фіналізувати у травні, батьки зможуть подавати заявки на всі дитячі виплати онлайн через застосунок "Дія".