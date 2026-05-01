Волинський ТЦК відреагував на відео в соцмережах, на якому військові силою знімають із даху чоловіка
Волинський ТЦК відреагував на відео в соцмережах, на якому військові силою знімають із даху чоловіка
Заступник начальника ГУР заявив, що Москва прагне захопити весь Донбас до вересня
Заступник начальника ГУР заявив, що Москва прагне захопити весь Донбас до вересня
УП опублікувала плівки Міндіча, де той давав вказівку Умєрову вирішити питання з бронежилетами
ВідеоУП опублікувала плівки Міндіча, де той давав вказівку Умєрову вирішити питання з бронежилетами
Автогаз втрачає вигоду, бензин і дизель дешевшають: що відбувається на ринку пального
Автогаз втрачає вигоду, бензин і дизель дешевшають: що відбувається на ринку пального
Університетські лікарні рано чи пізно будуть обов’язковою вимогою для медичної освіти – Ляшко
Університетські лікарні рано чи пізно будуть обов’язковою вимогою для медичної освіти – Ляшко
Як схуднути без шкоди для здоров'я. Покрокова інструкція від дієтолога Станіслава Кравчука
Як схуднути без шкоди для здоров'я. Покрокова інструкція від дієтолога Станіслава Кравчука
В Африці 75-річного мільйонера зі США під час полювання на антилопу затоптала група слонів
В Африці 75-річного мільйонера зі США під час полювання на антилопу затоптала група слонів
Африканські країни просили Україну допомогти в поверненні їхніх громадян, рекрутованих до армії Росії
Африканські країни просили Україну допомогти в поверненні їхніх громадян, рекрутованих до армії Росії
24 резервуари знищено, ще 4 пошкоджені: результати ураження Силами оборони російського НПЗ у Туапсе
24 резервуари знищено, ще 4 пошкоджені: результати ураження Силами оборони російського НПЗ у Туапсе
ГоловнаЕкономікаДержава

Шмигаль: тарифи на газ і тепло для населення не змінювалися з 2022 року, заборгованість комунальників зростає

Уряд готує підходи для врегулювання ситуації на ринках природного газу та електроенергетики через зміни до бюджету.

Шмигаль: тарифи на газ і тепло для населення не змінювалися з 2022 року, заборгованість комунальників зростає
Денис Шмигаль
Фото: Міністерство оборони України

Перший віцепрем’єр-міністр – міністр енергетики Денис Шмигаль заявив, що тарифи на газ і тепло для населення не змінювалися з 2022 року, а заборгованість комунальників перед «Нафтогазом» зростає.

Про це він сказав під час години запитань до уряду у Верховній Раді.

«Сьогодні ціна для населення на газ, а також ціна на тепло зафіксована законодавством України. Закон був підтриманий парламентом в 22-му році. З того часу тарифи не мінялись. Звісно ж, зростає ось ця різниця в тарифах між реальною собівартістю і тими сумами, які сплачуються», — зазначив він.

За словами Шмигаля, наростає і заборгованість комунальних та інших підприємств перед «Нафтогазом». Він повідомив, що з цього приводу вже проведено низку нарад — як на рівні прем’єр-міністра, так і на його власному рівні разом із «Нафтогазом» та громадами, а віцепрем’єр Олексій Кулеба окремо працює з головами громад.

«Тобто, звичайно, сьогодні ми займаємося тим, щоби дати можливість якісно підготуватися громадам до наступного опального сезону, це питання номер один. Звичайно, питання погашення заборгованості розглядаються нами в цьому контексті, будемо працювати з Міністерством фінансів», — підкреслив міністр.

Він додав, що під час розгляду парламентом змін до бюджету на цей рік уряд ініціюватиме напрацьовані підходи для врегулювання ситуації як на ринку природного газу, так і на ринку електроенергетики.

Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies