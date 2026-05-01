Уряд готує підходи для врегулювання ситуації на ринках природного газу та електроенергетики через зміни до бюджету.

Перший віцепрем’єр-міністр – міністр енергетики Денис Шмигаль заявив, що тарифи на газ і тепло для населення не змінювалися з 2022 року, а заборгованість комунальників перед «Нафтогазом» зростає.

Про це він сказав під час години запитань до уряду у Верховній Раді.

«Сьогодні ціна для населення на газ, а також ціна на тепло зафіксована законодавством України. Закон був підтриманий парламентом в 22-му році. З того часу тарифи не мінялись. Звісно ж, зростає ось ця різниця в тарифах між реальною собівартістю і тими сумами, які сплачуються», — зазначив він.

За словами Шмигаля, наростає і заборгованість комунальних та інших підприємств перед «Нафтогазом». Він повідомив, що з цього приводу вже проведено низку нарад — як на рівні прем’єр-міністра, так і на його власному рівні разом із «Нафтогазом» та громадами, а віцепрем’єр Олексій Кулеба окремо працює з головами громад.

«Тобто, звичайно, сьогодні ми займаємося тим, щоби дати можливість якісно підготуватися громадам до наступного опального сезону, це питання номер один. Звичайно, питання погашення заборгованості розглядаються нами в цьому контексті, будемо працювати з Міністерством фінансів», — підкреслив міністр.

Він додав, що під час розгляду парламентом змін до бюджету на цей рік уряд ініціюватиме напрацьовані підходи для врегулювання ситуації як на ринку природного газу, так і на ринку електроенергетики.