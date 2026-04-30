«Схеми»: Бізнес родини Новинського в Криму допомагає російській армії

Бізнес родини Вадима Новинського в окупованому Криму активно підтримує російську армію, поки сам екснардеп облаштовує життя у Хорватії, ідеться у новому розслідуванні «Схем» (Радіо Свобода).

Підприємство «Балаклавське рудоуправління», яке у 2014 році переоформили на брата бізнесмена Ашота Малхасяна, продовжує видобуток копалин та сплачує сотні мільйонів рублів до бюджету РФ. Окрім податків, компанія залучена до ремонту військової техніки окупантів та волонтерських проєктів на підтримку росіян.

Раніше підприємство входило до «Смарт-Холдингу» Новинського. За даними слідства, воно постачало матеріали для будівництва траси «Таврида», аеропортів «Бельбек» та «Сімферополь», а також об’єктів Міноборони РФ. Зокрема, продукцію рудоуправління використовували під час модернізації військового аеродрому та зведення інфраструктури для випробувань балістичних ракет «Сармат». За три роки повномасштабної війни підприємство сплатило Росії понад 2 мільярди рублів податків.

Сам Вадим Новинський, якого Україна оголосила у розшук за підозрою у держзраді, наразі перебуває у Хорватії. Він придбав там розкішний маєток площею 1400 квадратних метрів у місті Самобор. Резиденція з басейном, полем для гольфу та виноградниками обійшлася бізнесмену у 10,5 мільйонів євро. Нещодавно екснардеп дав інтерв’ю німецькому медіа, де назвав президента України «брехуном» і заявив, що безпека нашої держави нібито можлива лише за умови «дружніх відносин із Росією».

До речі, Новинський покинув Україну незадовго до початку повномасштабного вторгнення – 10 лютого 2022 року і подався до Німеччини. 21 лютого 2022-го з Росії вилетів до Естонії, а навесні 2023 року журналісти Радіо Свобода зафіксували Новинського на службі у Російській православній церкві у Цюриху. Влітку 2023-го його разом з родиною побачили на одному з курортів Хорватії на березі Адріатичного моря.

Адвокати Новинського заперечують його зв’язки з російськими структурами та називають розслідування журналістів кампанією з дискредитації. Вони стверджують, що бізнесмен є прихильником України та перебуває під російськими санкціями. Проте журналісти нагадують, що Москва зняла обмеження з Новинського ще у 2020 році. В Офісі президента заяви бізнесмена назвали спробою поширення неправдивої інформації.