Національний банк України зберіг облікову ставку на рівні 15%

Інфляція після періоду сповільнення знову зростає.

Національний банк України залишив облікову ставку на рівні 15%. Регулятор пояснив рішення необхідністю підтримати стабільність валютного ринку та стримати інфляційні очікування.

Інфляція після періоду сповільнення знову зростає: у березні вона становила 7,9% у річному вимірі. Основні чинники — подорожчання енергоресурсів, зростання цін на пальне, курсові ефекти та швидше підвищення зарплат.

У НБУ прогнозують, що інфляція цього року залишатиметься підвищеною і може зрости до 9,4% наприкінці року, але повернеться до зниження у 2027-му і досягне цілі 5% у 2028 році.

Економічне зростання у 2026 році оцінюють на рівні 1,3%, із подальшим прискоренням до 2,8–3,7% у 2027–2028 роках. Водночас ключовими ризиками залишаються наслідки війни та ситуація на енергетичних ринках.

НБУ очікує зберігати облікову ставку на рівні 15% щонайменше до другого кварталу 2027 року і допускає її підвищення у разі посилення інфляційного тиску.

