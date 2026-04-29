Свириденко: Уряд Норвегії виділить 500 млн крон на посилення ядерної безпеки України

Кошти спрямують на ліквідацію наслідків російських обстрілів нового безпечного конфайнменту ЧАЕС у лютому 2025 року.

Крім США, які хочуть виділити $100 млн на підтримку безпеки Чорнобильської АЕС, Норвегія теж надасть допомогу Україні.

Про це повідомила прем’єр-міністерка Юлія Свириденко.

"Уряд Норвегії оголосив про виділення 500 млн норвезьких крон на посилення ядерної безпеки України... Кошти будуть спрямовані на ліквідацію наслідків російських обстрілів нового безпечного конфайнменту у лютому 2025 року та зусилля із забезпечення подальшого безпечного ізолювання ядерних матеріалів на станції", - пояснила прем’єрка.

На сайті норвезького уряду ідеться про те, що Норвегія є одним із найбільших донорів у сфері ядерної безпеки в Україні.

«Зусилля щодо посилення ядерної безпеки та захищеності в Україні є невід’ємною частиною Програми Нансена — урядової програми підтримки України. У 2026 році Норвегія виділить 4,8 мільярда норвезьких крон на енергетичну безпеку. З цієї суми 500 мільйонів крон підуть на зміцнення ядерної безпеки... Кошти розподіляє Норвезьке агентство з радіаційної та ядерної безпеки (DSA)», - повідомила пресслужба уряду.

Норвезька сторона пояснила, що окрім зниження ризику ядерних аварій, їхня підтримка допомагає забезпечити подальшу роботу АЕС в Україні.