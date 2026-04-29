Свириденко: Уряд Норвегії виділить 500 млн крон на посилення ядерної безпеки України

Крім США, які хочуть виділити $100 млн на підтримку безпеки Чорнобильської АЕС, Норвегія теж надасть допомогу Україні.
Про це повідомила прем’єр-міністерка Юлія Свириденко.
"Уряд Норвегії оголосив про виділення 500 млн норвезьких крон на посилення ядерної безпеки України... Кошти будуть спрямовані на ліквідацію наслідків російських обстрілів нового безпечного конфайнменту у лютому 2025 року та зусилля із забезпечення подальшого безпечного ізолювання ядерних матеріалів на станції", - пояснила прем’єрка.
На сайті норвезького уряду ідеться про те, що Норвегія є одним із найбільших донорів у сфері ядерної безпеки в Україні.
«Зусилля щодо посилення ядерної безпеки та захищеності в Україні є невід’ємною частиною Програми Нансена — урядової програми підтримки України. У 2026 році Норвегія виділить 4,8 мільярда норвезьких крон на енергетичну безпеку. З цієї суми 500 мільйонів крон підуть на зміцнення ядерної безпеки... Кошти розподіляє Норвезьке агентство з радіаційної та ядерної безпеки (DSA)», - повідомила пресслужба уряду.
Норвезька сторона пояснила, що окрім зниження ризику ядерних аварій, їхня підтримка допомагає забезпечити подальшу роботу АЕС в Україні.
- Удар по саркофагу росіяни завдали вночі 14 лютого 2025-го – перед початком Мюнхенської безпекової конференції.
- На думку Володимира Зеленського, росіяни умисне атакували Чорнобиль, оскільки дрон, який бив по ЧАЕС, летів на висоті, недоступній для розпізнавання радарів.
- В лютому Кабмін розподілив понад 1,6 млрд грн для проведення робіт з убезпечення конфайнменту Чорнобильської АЕС.
- Міністри закордонних справ країн «Групи семи» під час зустрічі у Франції мали розглянути питання фінансування відновлення захисної арки над Чорнобильською АЕС.
- Вартість ремонтних робіт оцінюється приблизно у 500 мільйонів євро.
- 26 квітня, Україна підписала угоду з ЄБРР про 30 млн євро на перший етап відновлення конфайнменту (захисної споруди) на Чорнобильської АЕС.