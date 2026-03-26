Міністри G7 обговорять виділення 500 млн євро на ремонт арки ЧАЕС, пошкодженої російським дроном

На засіданні міністрам також представлять перші офіційні підрахунки збитків, спричинених агресією Росії.

ЧАЕС, наслідки удару росіян
Фото: Андрій Єрмак

Міністри закордонних справ країн «Групи семи» під час зустрічі у Франції розглянуть питання фінансування відновлення захисної арки над Чорнобильською АЕС. 

Про це заявив міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро, передає «Європейська правда»

За словами міністра, вартість ремонтних робіт оцінюється приблизно у 500 мільйонів євро. Захисна конструкція зазнала пошкоджень у лютому 2025 року внаслідок атаки російського безпілотника. Барро також сказав, що особисто відвідував ЧАЕС у липні минулого року, щоб оцінити наслідки російського удару. 

На засіданні міністрам G7 представлять перші офіційні підрахунки збитків, спричинених агресією Росії. Французький посадовець наголосив, що країни «Великої сімки» мають відіграти провідну роль у зборі необхідних коштів для стабілізації об'єкта та гарантування радіаційної безпеки.

Процес відновлення на ЧАЕС координуватимуть із Європейським банком реконструкції та розвитку. Очікується, що президентка ЄБРР Оділь Рено-Бассо візьме участь у засіданні міністрів 27 березня.

  • Удар по саркофагу росіяни завдали вночі 14 лютого 2025-го – перед початком Мюнхенської безпекової конференції. 
  • На думку Володимира Зеленського, росіяни умисне атакували Чорнобиль, оскільки дрон, який бив по ЧАЕС, летів на висоті, недоступній для розпізнавання радарів.
  • Більше про це – в матеріалі "Російський удар по Чорнобильській АЕС. Усе, що треба знати про наслідки".
