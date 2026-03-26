Трамп прокоментував інформацію про імовірне перенаправлення допомоги Україні на Близький Схід

"...Іноді ми беремо в одного та використовуємо для іншого", - сказав лідер США.

Трамп прокоментував інформацію про імовірне перенаправлення допомоги Україні на Близький Схід
засідання Кабміну США 26 березня 2026 року
Фото: скриншот відео

Президент США Дональд Трамп прокоментував інформацію про те, що США потенційно розглядають можливість переспрямування частини боєприпасів та систем ППО, які призначалися для України, на Близький Схід. 

Як сказав Трамп під час відкритого засідання Кабінету міністрів 26 березня, Штати роблять такі перенаправлення постійно.

«...Ми робимо це постійно. Знаєте, у нас величезна кількість боєприпасів. Вони є в інших країнах, наприклад, у Німеччині та по всій Європі. У нас усе забито вщент. І іноді ми беремо в одного та використовуємо для іншого. Ми допомагаємо Україні», - сказав американський президент.

Він додав, що «зараз ми продаємо озброєння НАТО». 

«Вони віддають це Україні. Але ми отримуємо гроші за все, що постачаємо, ми більше нічого не даємо просто так... Це складна ситуація, уся ця ситуація з Україною, дуже-дуже складна. Ми наполегливо працюємо над її вирішенням. На нас це фактично ніяк не впливає, майже ніяк. Насправді, якщо вже на те пішло, ми продаємо для цього багато обладнання», - додав Трамп.

Він знову нагадав про «величезну ненависть» між Володимиром Зеленським і Володимиром Путіним і висловив думку, що «це трохи вщухає, і я вважаю, що у нас є шанс це владнати». 

«Але це не впливає на нас за тисячі миль звідси. Ось чому, коли я почув, як очільник Німеччини сказав: «Це не наша війна» щодо Ірану, я відповів: «Ну, Україна — це теж не наша війна», - зазначив президент США.

  • Медіа писали, що Пентагон розглядає можливість перенаправлення зброї, призначеної для України, на Близький Схід, оскільки війна з Іраном виснажує запаси деяких ключових боєприпасів США. Остаточного рішення ще немає.
  • Серед озброєнь, які можуть забрати від України, – ракети-перехоплювачі для систем протиповітряної оборони в межах програми НАТО PURL. Попри скорочення прямої допомоги з боку США, ця програма забезпечує значну частину потреб України, зокрема, до 75% ракет для систем Patriot.
  • Згодом генсек НАТО Марк Рютте заявив, що критично важливе військове обладнання все ще постачається в Україну.
