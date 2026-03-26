WP: Пентагон міркує над перенаправленням зброї, призначеної для України, на Близький Схід

Пентагон розглядає можливість перенаправлення зброї, призначеної для України, на Близький Схід, оскільки війна з Іраном виснажує запаси деяких ключових боєприпасів США. Остаточного рішення ще немає, але це свідчить про складні компроміси для США, які вже завдали понад 9 000 ударів за кілька тижнів.

Про це видання Washington Post повідомили троє обізнаних співрозмовників.

Серед озброєнь, які можуть бути забрати від України, – ракети-перехоплювачі для систем протиповітряної оборони, замовлені в межах програми НАТО Prioritized Ukraine Requirements List (PURL). Попри скорочення прямої допомоги з боку США, ця програма забезпечує значну частину потреб України, зокрема до 75% ракет для систем Patriot.

За словами одного з джерел, поставки в межах PURL, ймовірно, триватимуть, але майбутні пакети можуть не містити засобів ППО.

Наразі незрозуміло, чи будуть американські поставки лише відкладені, чи повністю перенаправлені. У разі термінової військової потреби Пентагон має право змінювати напрям поставок, але повинен повідомити про це Конгрес.

Речник Пентагону сказав, що Міністерство оборони «забезпечить, щоб сили США та їхні союзники й партнери мали все необхідне для ведення бойових дій і перемоги», але відмовився від подальших коментарів.

Посол України в США Ольга Стефанішина заявила, що Київ інформує партнерів про свої потреби, зокрема у сфері ППО, але розуміє «період значної невизначеності» під час війни.

Представник НАТО не прокоментував, чи відомо альянсу про можливе перенаправлення американського озброєння, але зазначив, що країни продовжують робити внески в PURL, і обладнання надходить в Україну безперервно. Після вступу Дональда Трампа на посаду основну роль у фінансуванні та озброєнні України взяли на себе європейські союзники. Програма PURL стала обхідним механізмом, який дозволяє Києву отримувати американське озброєння за умови, що його оплачують європейці.

Європейські країни нині забезпечують більшість військової допомоги Україні, однак PURL залишається важливим джерелом високотехнологічних боєприпасів і дефіцитних перехоплювачів ППО. Загалом у межах програми було виділено близько $4 млрд.

Після початку ударів США по Ірану 28 лютого європейські столиці занепокоїлися швидким вичерпанням американських запасів боєприпасів, що може затримати їхні власні замовлення та порушити поставки для України.Серед найбільш затребуваних боєприпасів – сучасні ракети-перехоплювачі для систем Patriot і THAAD. США вже перекинули такі засоби з інших регіонів, включно з Європою та Східною Азією, до зони відповідальності Центрального командування для захисту від іранських ракет і дронів. Ці ж системи є критично важливими для України.

Пентагон намагається швидко наростити виробництво боєприпасів, однак стикається з обмеженими можливостями оборонної промисловості США. Адміністрація Трампа готує додатковий оборонний бюджетний запит до Конгресу, який може перевищити $200 млрд.

Окремо Пентагон повідомив Конгрес, що планує перенаправити близько $750 млн, наданих країнами НАТО в межах PURL, на поповнення власних запасів США замість додаткової допомоги Україні. При цьому неясно, чи повністю поінформовані європейські партнери про використання цих коштів.