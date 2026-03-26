МВФ занепокоєний, чи буде здатна Україна отримати $8,1 млрд допомоги на тлі затягування Радою прийняття необхідних рішень
Командувач СБС «Мадяр» виступив проти фізичного тиску на військових та ухилення від закону
Угорщина будує новий трубопровід для нафтопродуктів зі Словаччиною
Архієпископ Сумський і Охтирський Никодим повідомив про те, що очолив УПЦ КП
"Мадяр" відповів Садовому, який має "багато питань" через дрони в Львові: не збили всього 3% (оновлено)
Самотність Патріарха. Як і чим запам’ятається Філарет Денисенко
Укрзалізниця призупинила пряме сполучення між Києвом та Харковом поїздом "Інтерсіті"
Омбудсман відреагував на образливі вислови депутатки з Дніпропетровщини про хворих дітей
Леся Карнаух: «Під сплату ПДВ підпадають ≈250 тисяч ФОПів. Прогнозовані надходження до бюджету — до 20 млрд грн на рік»
США призупинять удари по енергетичних об'єктах Ірану до 6 квітня

Трамп заявив, що переговори з Іраном тривають і йдуть дуже добре.

США призупинять удари по енергетичних об'єктах Ірану до 6 квітня
США призупиняють удари по енергетичних об'єктах Ірану на 10 днів, до 6 квітня.

Передає Bloomberg з посиланням на повідомлення Трампа в соціальних мережах.

 «Переговори тривають, і, незважаючи на помилкові заяви про протилежне з боку ЗМІ, вони йдуть дуже добре», - заявив президент США.

Це вже друге продовження терміну дії договору з боку Трампа після його початкової погрози 21 березня атакувати іранські електростанції, якщо країна швидко не відкриє протоку для комерційного судноплавства.

Спочатку Трамп дав Ірану 48-годинний термін, а за кілька годин до удару, заявив, що відкладе удари ще на п'ять днів, посилаючись на «продуктивні переговори» з країною.

Як пише видання, такий крок пом'якшує сприйняття зростаючого ризику для ключової інфраструктури в регіоні. Це стосується не лише іранських електростанцій, а й нафтогазових об'єктів, а також опріснювальних установок.

  • Трамп запевнив, що переговори з іранцями тривають, але вони бояться зізнатися. Також американський президент пояснив, чому не називає бойові дії проти Ірану війною. 
