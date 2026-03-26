США призупиняють удари по енергетичних об'єктах Ірану на 10 днів, до 6 квітня.
Передає Bloomberg з посиланням на повідомлення Трампа в соціальних мережах.
«Переговори тривають, і, незважаючи на помилкові заяви про протилежне з боку ЗМІ, вони йдуть дуже добре», - заявив президент США.
Це вже друге продовження терміну дії договору з боку Трампа після його початкової погрози 21 березня атакувати іранські електростанції, якщо країна швидко не відкриє протоку для комерційного судноплавства.
Спочатку Трамп дав Ірану 48-годинний термін, а за кілька годин до удару, заявив, що відкладе удари ще на п'ять днів, посилаючись на «продуктивні переговори» з країною.
Як пише видання, такий крок пом'якшує сприйняття зростаючого ризику для ключової інфраструктури в регіоні. Це стосується не лише іранських електростанцій, а й нафтогазових об'єктів, а також опріснювальних установок.
- Трамп запевнив, що переговори з іранцями тривають, але вони бояться зізнатися. Також американський президент пояснив, чому не називає бойові дії проти Ірану війною.