Ізраїль убив командира військово-морських сил Корпусу вартових Ісламської революції

Білборд із зображенням Верховного лідеру Ірану Моджтаба Хаменеї та іранських військових командирів у Тегерані, 13 березня 2026 р

Ізраїльські військові вбили командира військово-морських сил Корпусу вартових Ісламської революції під час нічної атаки у четвер, 26 брезня.

Про це повідомляє The New York Times з посиланням на заяву міністра оборони Ізраїлю Ісраеля Каца.

За словами двох ізраїльських чиновників, які говорили з виданням на умовах анонімності, Аліреза Танґсірі на момент нападу перебував у схованці у квартирі в районі Бандар-Аббас, портового міста на півдні Ірану, разом з іншими офіцерами Корпусу вартових ісламської революції.

За даними Міністерства фінансів США, яке запровадило проти нього санкції у 2019 та 2023 роках, Тансірі також контролював випробування військово-морськими силами безпілотників та крилатих ракет.

В останні тижні він неодноразово писав у соціальних мережах про закриття Іраном Ормузької протоки, а також про атаки, здійснені військово-морськими силами КВІР.

Нагадаємо, Іран фактично заблокував Ормузьку протоку, спричинивши глобальну кризу на ринках нафти і газу. До початку бойових дій через Ормузьку протоку щодня проходило приблизно 20 млн барелів нафти і нафтопродуктів – близько 20-21% глобального споживання нафти та приблизно 27-30% морської торгівлі нафтою у світі.

Протоку також використовують для перевезення зрідженого природного газу, через неї проходить порядку 20% світового морського експорту LNG щодня. Додатково значну частину світових поставок зрідженого нафтового газу (LPG) також транспортується цим шляхом.

Президент США Дональд Трамп 22 березня висунув Ірану ультиматум із вимогою розблокувати її, погрожуючи знищити всі електростанції Ірану.

Згодом він пом’якшив свою риторику, заявивши, що перемовини з Іраном тривають.