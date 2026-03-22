Трамп погрожує знищити електростанції Ірану, якщо Ормузька протока не буде відкрита протягом 48 годин

Тегеран заявляє, що у разі нападу завдасть ударів у відповідь по енергетичних об'єктах, пов’язаних зі США.

Президент США Дональд Трамп дав Ірану 48 годин для відкриття Ормузької протоки. В іншому разі, за його словами, Сполучені Штати “знищать” іранські електростанції.

Про це пише BBC.

У мирний час близько 20% світових поставок нафти та зрідженого природного газу (ЗПГ) проходить через протоку, що робить її критично важливою для світового енергопостачання.

Трамп зробив відповідний допис у Truth Social 21 березня о 23:44 за Гринвічем. Це означає, що Іран має виконати вимоги президента США до 23:44 23 березня (03:14 24 березня за тегеранським часом).

“Якщо Іран не ВІДКРИЄ ПОВНІСТЮ, БЕЗ ЗАГРОЗИ, Ормузьку протоку протягом 48 ГОДИН з цього моменту, Сполучені Штати Америки завдадуть удару та знищать їхні електростанції, ПОЧИНАЮЧИ З НАЙБІЛЬШОЇ!”, – написав американець.

За повідомленнями іранських державних ЗМІ, Тегеран заявляє, що у разі нападу завдасть ударів у відповідь по енергетичних об'єктах у регіоні Перської затоки, пов’язаних зі США.

Блокада та напади Ірану на судна в протоці призвели до різкого зростання цін на нафту протягом останніх тижнів.