«Я радий, що він помер»: Трамп відреагував на смерть ексдиректора ФБР Мюллера, який вів щодо нього розслідування

Колишній директор ФБР Роберт Мюллер помер у віці 81 року, повідомляє FoxNews.
Мюллер очолював розслідування щодо можливих зв’язків Дональда Трампа з Росією.
Трамп відреагував на його смерть у соцмережах: «Роберт Мюллер щойно помер. Добре, я радий, що він мертвий. Він більше не може шкодити невинним людям!»
Родина Роберта Мюллера оприлюднила таку заяву: «З глибоким сумом повідомляємо, що Боб помер минулої ночі. Родина просить поважати їхнє приватне життя».
Родина не повідомила причину смерті.
Мюллера призначив президент Джордж Буш-молодший. Він став шостим директором ФБР 4 вересня 2001 року — за тиждень до терактів 11 вересня.
Після атак він був змушений переорієнтувати роботу бюро з розслідування внутрішніх злочинів на запобігання тероризму. Мюллер очолював ФБР 12 років, працюючи при президентах обох партій, і пішов у відставку у 2013 році.
Згодом він був спеціальним прокурором у розслідуванні Мін’юсту щодо можливого незаконного координування передвиборчої кампанії Трампа з Росією з метою вплинути на результати виборів 2016 року.