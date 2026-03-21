«Я радий, що він помер»: Трамп відреагував на смерть ексдиректора ФБР Мюллера, який вів щодо нього розслідування

Мюллер свого часу очолював розслідування щодо можливих зв’язків Дональда Трампа з Росією.

Колишній директор ФБР Роберт Мюллер помер у віці 81 року, повідомляє FoxNews.

Мюллер очолював розслідування щодо можливих зв’язків Дональда Трампа з Росією.

Трамп відреагував на його смерть у соцмережах: «Роберт Мюллер щойно помер. Добре, я радий, що він мертвий. Він більше не може шкодити невинним людям!»

Родина Роберта Мюллера оприлюднила таку заяву: «З глибоким сумом повідомляємо, що Боб помер минулої ночі. Родина просить поважати їхнє приватне життя».

Родина не повідомила причину смерті.

Мюллера призначив президент Джордж Буш-молодший. Він став шостим директором ФБР 4 вересня 2001 року — за тиждень до терактів 11 вересня.

Після атак він був змушений переорієнтувати роботу бюро з розслідування внутрішніх злочинів на запобігання тероризму. Мюллер очолював ФБР 12 років, працюючи при президентах обох партій, і пішов у відставку у 2013 році.

Згодом він був спеціальним прокурором у розслідуванні Мін’юсту щодо можливого незаконного координування передвиборчої кампанії Трампа з Росією з метою вплинути на результати виборів 2016 року.