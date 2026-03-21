У Єврокомісії закликали країни ЄС розпочати раніше заповнення газосховищ через війну на Близькому Сході

Єврокомісар з енергетики Дан Йоргенсен закликав держави-члени ЄС почати заповнювати газові сховища раніше під час підготовки до зимового сезону 2026-2027, пише Bloomberg з посиланням на текст листа для країн ЄС.
Єврокомісія очікує різкого зростання цін на газ в ЄС влітку 2026 року через війну США проти Ірану та нестабільність на світовому енергетичному ринку.
"Безпека постачання наразі відносно захищена через обмежену залежність від імпорту з цього регіону та LNG‑танкери, що пройшли Ормузьку протоку до конфлікту", – зазначив Йоргенсен.
Також країни ЄС отримали рекомендації почати заповнювати газосховища раніше, щоб уникнути конкуренції за постачання, знизити цільові показники заповнення сховищ до 80% та максимально скористатися гнучкістю, передбаченою законодавством ЄС.
Країни-члени мають виконати свої зобов’язання щодо заповнення газосховищ до 1 грудня 2026 року.
Хоча ЄС отримує лише незначну частку газу з Близького Сходу, останні атаки Ірану на виробництво зрідженого природного газу у Катарі вже вплинули на європейські ціни.
- Європейський Союз готується до тривалого шоку цін на енергоносії після того, як Іран вивів з ладу ключовий газовий завод у Катарі, що створює ризик багаторічного дефіциту постачання.
- Лідери ЄС на саміті в Брюсселі висловили серйозне занепокоєння ситуацією та закликали припинити атаки на енергетичну інфраструктуру.
- Ціни на газ різко зросли до максимумів за три роки, а ЄЦБ попереджає про можливу інфляцію до 6,3% і коротку рецесію. Вже зараз подорожчання коштувало Європі €7 млрд за два тижні.