Зеленський анонсував 1500 грн доплати пенсіонерам і кешбек за купівлю пального для авто
Угорщина будує новий трубопровід для нафтопродуктів зі Словаччиною
Укрзалізниця призупинила пряме сполучення між Києвом та Харковом поїздом "Інтерсіті"
Високоточний демонтаж: ATACMS і Storm Shadow знищили секретний хаб «Шахедів» у ДАП
Спецпризначенці ГУР уразили два військові кораблі росіян
МВФ занепокоєний, чи буде здатна Україна отримати $8,1 млрд допомоги на тлі затягування Радою прийняття необхідних рішень
Командувач СБС «Мадяр» виступив проти фізичного тиску на військових та ухилення від закону
Омбудсман відреагував на образливі вислови депутатки з Дніпропетровщини про хворих дітей
Леся Карнаух: «Під сплату ПДВ підпадають ≈250 тисяч ФОПів. Прогнозовані надходження до бюджету — до 20 млрд грн на рік»
У Єврокомісії закликали країни ЄС розпочати раніше заповнення газосховищ через війну на Близькому Сході

Існує ризик затримки постачання енергоносіїв через війну США на Близькому Сході.

Фото: EPA/UPG

Єврокомісар з енергетики Дан Йоргенсен закликав держави-члени ЄС почати заповнювати газові сховища раніше під час підготовки до зимового сезону 2026-2027, пише Bloomberg з посиланням на текст листа для країн ЄС.

Єврокомісія очікує різкого зростання цін на газ в ЄС влітку 2026 року через війну США проти Ірану та нестабільність на світовому енергетичному ринку.

"Безпека постачання наразі відносно захищена через обмежену залежність від імпорту з цього регіону та LNG‑танкери, що пройшли Ормузьку протоку до конфлікту", – зазначив Йоргенсен.

Також країни ЄС отримали рекомендації почати заповнювати газосховища раніше, щоб уникнути конкуренції за постачання, знизити цільові показники заповнення сховищ до 80% та максимально скористатися гнучкістю, передбаченою законодавством ЄС.

Країни-члени мають виконати свої зобов’язання щодо заповнення газосховищ до 1 грудня 2026 року.

Хоча ЄС отримує лише незначну частку газу з Близького Сходу, останні атаки Ірану на виробництво зрідженого природного газу у Катарі вже вплинули на європейські ціни. 

  • Європейський Союз готується до тривалого шоку цін на енергоносії після того, як Іран вивів з ладу ключовий газовий завод у Катарі, що створює ризик багаторічного дефіциту постачання.  
  • Лідери ЄС на саміті в Брюсселі висловили серйозне занепокоєння ситуацією та закликали припинити атаки на енергетичну інфраструктуру.
  • Ціни на газ різко зросли до максимумів за три роки, а ЄЦБ попереджає про можливу інфляцію до 6,3% і коротку рецесію. Вже зараз подорожчання коштувало Європі €7 млрд за два тижні.
﻿
Читайте також
