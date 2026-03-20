ЄС готується до тривалого енергетичного шоку через війну на Близькому Сході

Лідери ЄС на саміті в Брюсселі висловили серйозне занепокоєння ситуацією та закликали припинити атаки на енергетичну інфраструктуру.

Європейський Союз готується до тривалого шоку цін на енергоносії після того, як Іран вивів з ладу ключовий газовий завод у Катарі, що створює ризик багаторічного дефіциту постачання.

Про це пише Bloomberg.

Ціни на газ різко зросли до максимумів за три роки, а ЄЦБ попереджає про можливу інфляцію до 6,3% і коротку рецесію. Вже зараз подорожчання коштувало Європі €7 млрд за два тижні.

Удар по комплексу Рас-Лаффан пошкодив об’єкти, що забезпечують значну частку світового СПГ, і їх відновлення може тривати 3–5 років, що означає довготривалий вплив на ринок. ЄС визнав, що криза може загрожувати не лише цінам, а й самим поставкам, особливо якщо порушення в Ормузькій протоці затягнуться.

Серед можливих заходів – тимчасове зниження податків або послаблення системи торгівлі викидами, але це має фінансові та стратегічні ризики. 

Економічні наслідки можуть включати уповільнення зростання, проблеми з глобальною торгівлею та додатковий тиск на бюджети країн. Європа залишається сильно залежною від зовнішніх енергоринків, а тривалість війни та блокування Ормузької протоки є ключовими  факторами.

Світова організація торгівлі попередила, що глобальна торгівля товарами може значно сповільнитися, якщо високі ціни на енергію збережуться надовго. Це може знизити прогноз зростання торгівлі товарами у 2026 році на 0,5 відсоткового пункту, а послуг – на 0,7 пункту.

  • Міжнародне енергетичне агентство оприлюднило поради для послаблення зростання вартості цін на енергоресурси для споживачів, що спричинене війною проти Ірану. Зокрема, фахівці радять перейти на дистанційну роботу з дому, використовувати громадський транспорт і намагатися уникати авіаподорожей.
