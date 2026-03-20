Тимчасова президентка Венесуели замінила вище військове керівництво країни

Звільнено міністра оборони, який довго обіймав посаду і був близьким до поваленого лідера Мадуро. Його посаду отримав колишній керівник розвідки.

Виконувачка обов'язків президента Венесуели Делсі Родрігес
Фото: EPA/UPG

Тимчасова президентка Венесуели Делсі Родрігес заявила про заміну всіх своїх старших військових командирів, повідомляє France24.

Це стало останньою реформою Каракаса після того, як Сполучені Штати усунули очільника Ніколаса Мадуро.

Родрігес оголосила про зміни в дописі в соціальних мережах через день після звільнення міністра оборони, який довго обіймав посаду і був близьким до Мадуро. Його посаду отримав колишній керівник розвідки.

Під тиском США та загрозою насильства Родрігес очолила країну, яка має найбільші у світі розвідані запаси нафти, але зруйновану економіку з дефіцитом їжі, ліків та товарів першої потреби.

Родрігес схвалила історичний закон про амністію, щоб звільнити політичних в'язнів, ув'язнених за часів Мадуро, та реформувала правила нафтової та гірничодобувної промисловості відповідно до вимог американців щодо доступу до величезних природних багатств її країни.

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп заявив, що він фактично керує Венесуелою зараз і дозволяє Родрігес залишатися при владі, поки вона дотримуватиметься лінії США.

Родрігес опинилася в делікатному становищі, намагаючись задовольнити як Трампа, так і венесуельців, які досі вірні Мадуро.

Венесуельські військові, які присягнули на вірність Родрігес, є потужною структурою. Вони контролюють нафтові, гірничодобувні та продовольчі підприємства, а також митні операції та ключові урядові міністерства – на тлі звинувачень у зловживаннях та корупції.

