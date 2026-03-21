ГоловнаСвіт

Суд визнав неконституційними обмеження роботи преси з боку Пентагону

"Схвалення інформації посадовцем" є порушенням першої поправки до основного закону США.

Пентагон

Федеральний суд у США став на бік журналістів у резонансній справі проти Міністерства війни щодо обмеження роботи з інформацією, яка не має статусу засекреченої.

Як пише The New York Times, позивачам вдалося довести, що вимога Пентагону підписувати згоду на попередню перевірку посадовцями оприлюднення будь-яких даних є неконституційною. Фактично вона створює цензуру, яка прямо заборонена першою поправкою до конституції США, що гарантує свободу слова.

У Пентагоні ще наприкінці минулого року видачу акредитацій журналістам поставили в залежність від їхньої готовності надавати спеціально визначеним посадовцям на узгодження ту документацію міністерства, яку вони хочуть розкрити у своїх матеріалах.

У березні конфлікт із журналістами загострився: з Пентагону почали виганяти фотокореспондентів через те, що очільника відомства Піта Геґсета нібито знімають під невигідними ракурсами

Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies