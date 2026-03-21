Велика Британія дозволила США використовувати свої військові бази для ударів по Ірану

Угода дозволяє використовувати британські бази для удару по об'єктах, що атакують кораблі в Ормузькій протоці.

Британський уряд дозволив США використовувати військові бази у Великої Британії для завдання ударів по іранських ракетних об’єктах .

Про це пише Reuters.

Угода про використання США британських баз включає оборонні операції щодо знищення ракетних позицій та можливостей для атаки на кораблі в Ормузькій протоці.

Міністр закордонних справ Ірану заявив, що Стармер «наражає на небезпеку життя британців, дозволяючи використовувати британські бази для агресії проти Ірану», додавши, що «Іран скористається своїм правом на самооборону».

Стармер заявив цього тижня, що Велика Британія не буде втягнута у війну через Іран. Спочатку він відхилив прохання США використовувати британські бази для ударів по Ірану, заявивши, що йому потрібно бути впевненим, що будь-які військові дії є законними.

Але прем'єр-міністр змінив свою позицію після того, як Іран завдав ударів по британських союзниках по всьому Близькому Сходу, заявивши, що Сполучені Штати можуть використовувати авіабазу RAF Fairford та Diego Garcia, спільну американо-британську базу в Індійському океані.