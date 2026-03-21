Високоточний демонтаж: ATACMS і Storm Shadow знищили секретний хаб «Шахедів» у ДАП
Високоточний демонтаж: ATACMS і Storm Shadow знищили секретний хаб «Шахедів» у ДАП
Командувач СБС «Мадяр» виступив проти фізичного тиску на військових та ухилення від закону
Командувач СБС «Мадяр» виступив проти фізичного тиску на військових та ухилення від закону
Зеленський анонсував 1500 грн доплати пенсіонерам і кешбек за купівлю пального для авто
Зеленський анонсував 1500 грн доплати пенсіонерам і кешбек за купівлю пального для авто
Спецпризначенці ГУР уразили два військові кораблі росіян
Спецпризначенці ГУР уразили два військові кораблі росіян
Укрзалізниця призупинила пряме сполучення між Києвом та Харковом поїздом "Інтерсіті"
Укрзалізниця призупинила пряме сполучення між Києвом та Харковом поїздом "Інтерсіті"
Леся Карнаух: «Під сплату ПДВ підпадають ≈250 тисяч ФОПів. Прогнозовані надходження до бюджету — до 20 млрд грн на рік»
Леся Карнаух: «Під сплату ПДВ підпадають ≈250 тисяч ФОПів. Прогнозовані надходження до бюджету — до 20 млрд грн на рік»
Омбудсман відреагував на образливі вислови депутатки з Дніпропетровщини про хворих дітей
Омбудсман відреагував на образливі вислови депутатки з Дніпропетровщини про хворих дітей
МВФ занепокоєний, чи буде здатна Україна отримати $8,1 млрд допомоги на тлі затягування Радою прийняття необхідних рішень
МВФ занепокоєний, чи буде здатна Україна отримати $8,1 млрд допомоги на тлі затягування Радою прийняття необхідних рішень
Угорщина будує новий трубопровід для нафтопродуктів зі Словаччиною
Угорщина будує новий трубопровід для нафтопродуктів зі Словаччиною
Велика Британія дозволила США використовувати свої військові бази для ударів по Ірану

Угода дозволяє використовувати британські бази для удару по об'єктах, що атакують кораблі в Ормузькій протоці.

Велика Британія дозволила США використовувати свої військові бази для ударів по Ірану
Ілюстративне фото
Фото: U.S. Air Force photo by Airman 1st Class Andrew Britten

Британський уряд дозволив США використовувати військові бази у Великої Британії для завдання ударів по іранських ракетних об’єктах .

Про це пише Reuters.

Угода про використання США британських баз включає оборонні операції щодо знищення ракетних позицій та можливостей для атаки на кораблі в Ормузькій протоці.

Міністр закордонних справ Ірану заявив, що Стармер «наражає на небезпеку життя британців, дозволяючи використовувати британські бази для агресії проти Ірану», додавши, що «Іран скористається своїм правом на самооборону».

Стармер заявив цього тижня, що Велика Британія не буде втягнута у війну через Іран. Спочатку він відхилив прохання США використовувати британські бази для ударів по Ірану, заявивши, що йому потрібно бути впевненим, що будь-які військові дії є законними.

Але прем'єр-міністр змінив свою позицію після того, як Іран завдав ударів по британських союзниках по всьому Близькому Сходу, заявивши, що Сполучені Штати можуть використовувати авіабазу RAF Fairford та Diego Garcia, спільну американо-британську базу в Індійському океані.

  • Трамп обурився, що союзники з НАТО не підтримали операцію США проти Ірану. «Ми більше не «потребуємо» і не бажаємо допомоги країн НАТО», - заявив американський президент.
  • 16 березня стало відомо, що глава британського уряду Кір Стармер відкинув вимогу Трампа надіслати британські військові кораблі в Ормузьку протоку.
