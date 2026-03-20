НАТО повністю вивело свій персонал з Близького Сходу до Європи

Місія НАТО в Іраку офіційно змінила свою дислокацію, безпечно перемістивши весь свій персонал із гарячого регіону Близького Сходу до європейських баз.

Як ідеться на сайті Альянсу, останні співробітники місії залишили територію Іраку 20 березня, і це фактично завершило фізичну присутність представників блоку в цій країні на тлі масштабної ескалації та постійних загроз безпеці.

Верховний головнокомандувач Об’єднаних збройних сил НАТО в Європі генерал Алексус Гринкевич подякував уряду Іраку та всім союзникам за швидке і безпечне вивезення людей.

Водночас місія НАТО в Іраку не припиняє свою діяльність остаточно. Командування місією здійснюватимуть дистанційно з бази в Неаполі. Альянс планує й надалі виконувати свою небойову дорадчу роль, допомагаючи іракській владі розбудовувати прозорі та ефективні інститути безпеки.