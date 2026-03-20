Леся Карнаух: «Під сплату ПДВ підпадають ≈250 тисяч ФОПів. Прогнозовані надходження до бюджету — до 20 млрд грн на рік»
Омбудсман відреагував на образливі вислови депутатки з Дніпропетровщини про хворих дітей
МВФ занепокоєний, чи буде здатна Україна отримати $8,1 млрд допомоги на тлі затягування Радою прийняття необхідних рішень
Спецпризначенці ГУР уразили два військові кораблі росіян
Укрзалізниця призупинила пряме сполучення між Києвом та Харковом поїздом "Інтерсіті"
Високоточний демонтаж: ATACMS і Storm Shadow знищили секретний хаб «Шахедів» у ДАП
Угорщина будує новий трубопровід для нафтопродуктів зі Словаччиною
Зеленський анонсував 1500 грн доплати пенсіонерам і кешбек за купівлю пального для авто
Командувач СБС «Мадяр» виступив проти фізичного тиску на військових та ухилення від закону
СЗРУ: у Китаї зафіксовано рекордне скорочення населення

Йдеться також про історичний мінімум народжуваності.

Шанхай, ілюстративне фото
У 2025 році в Китаї зафіксували демографічний спад. 

Як повідомляє СЗРУ, за рік у країні народилося лише 7,9 млн дітей – це майже вдвічі менше, ніж у 2019 році. Водночас смертність зросла до 11,3 млн осіб, що призвело до природного скорочення населення на 3,4 млн.

Кількість населення Китаю зменшилася до 1,405 млрд осіб. Таким чином, спад триває вже четвертий рік поспіль.

"Коефіцієнт народжуваності опустився нижче критичної позначки 1,0 при необхідному рівні відтворення населення 2,1. Це означає, що кожне нове покоління менш кількісне за попереднє, що створює довгострокові ризики для економіки та пенсійної системи країни" - йдеться в повідомленні.

Крім того, в Китаї різко скоротилась кількість шлюбів. У 2025 році було зареєстровано лише близько 6 млн шлюбів, тоді як у 2018 році цей показник перевищував 10 млн.

Чисельність населення віком 16–59 років зменшилася на 6,6 млн.

Експерти пояснюють демографічний спад високою вартістю житла, освіти та медичних послуг, зміною життєвих пріоритетів молоді, а також зростанням частки жінок, які обирають кар’єру та освіту.

Як пише СЗРУ, Китай може зіткнутися зі швидким старінням населення та дефіцитом робочої сили, що матиме значні економічні наслідки.

  • Від 1 січня у Китаї запроваджено 13% податок на продаж засобів контрацепції. Водночас послуги з догляду за дітьми будуть звільнені від оподаткування. Таким чином друга за величиною економіка світу намагається підвищити рівень народжуваності.
