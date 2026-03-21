Зеленський анонсував 1500 грн доплати пенсіонерам і кешбек за купівлю пального для авто
МВФ занепокоєний, чи буде здатна Україна отримати $8,1 млрд допомоги на тлі затягування Радою прийняття необхідних рішень
Високоточний демонтаж: ATACMS і Storm Shadow знищили секретний хаб «Шахедів» у ДАП
Командувач СБС «Мадяр» виступив проти фізичного тиску на військових та ухилення від закону
Укрзалізниця призупинила пряме сполучення між Києвом та Харковом поїздом "Інтерсіті"
Спецпризначенці ГУР уразили два військові кораблі росіян
Угорщина будує новий трубопровід для нафтопродуктів зі Словаччиною
Леся Карнаух: «Під сплату ПДВ підпадають ≈250 тисяч ФОПів. Прогнозовані надходження до бюджету — до 20 млрд грн на рік»
Омбудсман відреагував на образливі вислови депутатки з Дніпропетровщини про хворих дітей
Куба відмовляється змінювати політичну систему на вимогу США

Президентський термін Мігеля Діаса-Канеля не підлягає обговоренню з боку Гавани.

Куба відмовляється змінювати політичну систему на вимогу США

У міністерстві закордонних справ Куби заявили про те, що країна веде переговори зі США про шлях виходу з гострої енергетичної та гуманітарної кризи. Але при цьому Острів Свободи не збирається змінювати свою політичну систему.

Як пише Reuters, у Гавані не мають бажання коритися забаганці президента США Дональда Трампа змінити кубинську владу. Мігель Діас-Канель має залишатися главою держави - це "не є предметом обговорення".

Раніше у пресі з'являлась інформація про те, що Білий дім висунув кубинському уряду ультиматум: послаблення економічного тиску і санкцій відбудеться лише тоді, коли стануться зміни на посаді президента.

Країна наразі переживає повний енергетичний колапс, викликаний втратою зв'язків з Венесуелою, звідки Куба постачала енергоносії. 

На тлі катастрофічної ситуації Дональд Трамп вважає, що може зробити з Кубою "усе, що захоче" - включно зі збройним захопленням.

﻿
