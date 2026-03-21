Куба відмовляється змінювати політичну систему на вимогу США

У міністерстві закордонних справ Куби заявили про те, що країна веде переговори зі США про шлях виходу з гострої енергетичної та гуманітарної кризи. Але при цьому Острів Свободи не збирається змінювати свою політичну систему.

Як пише Reuters, у Гавані не мають бажання коритися забаганці президента США Дональда Трампа змінити кубинську владу. Мігель Діас-Канель має залишатися главою держави - це "не є предметом обговорення".

Раніше у пресі з'являлась інформація про те, що Білий дім висунув кубинському уряду ультиматум: послаблення економічного тиску і санкцій відбудеться лише тоді, коли стануться зміни на посаді президента.

Країна наразі переживає повний енергетичний колапс, викликаний втратою зв'язків з Венесуелою, звідки Куба постачала енергоносії.

На тлі катастрофічної ситуації Дональд Трамп вважає, що може зробити з Кубою "усе, що захоче" - включно зі збройним захопленням.