ГоловнаСвіт

США розглядають згортання військових зусиль проти Ірану

Питання безпеки в Ормузькій протоці у Вашингтоні хочуть перекласти на інші держави.

Президент США Дональд Трамп
Фото: EPA/UPG

Президент США Дональд Трамп у власній соцмережі Truth Social оприлюднив заяву про "наближення США до цілей на Близькому Сході на тлі намірів згорнути військові зусилля проти Ірану".

Республіканець вважає, що Америці вдалося завдати непоправної шкоди балістичним потужностям Ірану, а також знищити флот та авіацію і впевненитися в тому, що Тегеран ніколи не наблизиться до створення ядерної зброї.

Трамп переконує, що Вашингтон завжди буде реагувати на спроби ісламської республіки повернутися до ядерної програми, а також надаватиме підтримку союзникам у Перській затоці. 

Що ж до Ормузької протоки, то у Білому домі хочуть, щоб її безпекою займалися інші держави, оскільки США, мовляв, "нею взагалі не користуються". Трамп вважає, що для союзників це було б "легкою військовою операцією".

Раніше президент США поскаржився, що був би готовий повернутися до формату перемовин з Іраном, але з боку близькосхідної країни немає з ким розмовляти.

Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies