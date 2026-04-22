Путін збирається в Китай. Як партнер чи васал?

Російсько-китайські відносини формально залишаються «стратегічними». Фактично входять у фазу холодного перерахунку інтересів. Без гучних заяв. Без конфліктів. Але з чітким зсувом ролей.

Фото: EPA/UPG Президент Китаю Сі Цзіньпін та президент РФ Володимир Путін під час церемонії зустрічі на саміті Шанхайської організації співробітництва у Тяньцзіні, 1 вересня 2025 року.

Останній контакт Путіна із Сі Цзіньпіном був ще на початку лютого, під час протокольних привітань до Китайського нового року. Остання особиста зустріч – вересень 2025 року. Для двох країн, які декларують «безмежне партнерство», це не просто пауза. Це маркер пріоритетів.

Москва намагається тримати контакт через дипломатію другого рівня. Візит Лаврова до Пекіна мав підготувати ґрунт для поїздки Путіна і заодно «синхронізувати позиції» по ключових темах: Іран, Україна, ООН, Африка, Центральна Азія.

Результат типовий для нинішнього стану відносин: багато слів, мінімум конкретики. Дата візиту Путіна досі не визначена.

Причина не в графіку. Причина в зміні балансу.

Пекін сьогодні зайнятий іншим рівнем гри. Переговори з Вашингтоном, підготовка до потенційного візиту Трампа, внутрішня стабілізація влади Сі. На цьому фоні Росія відсунута на периферію. Не як ворог. Як інструмент, який не є критичним.

Єдиний сигнал, який просочився після переговорів – вимога Китаю «вивести партнерство на новий рівень».

У перекладі з дипломатичної – зафіксувати нову реальність.

А реальність проста: залежність Росії від Китаю зростає швидше, ніж готовність Китаю інвестувати в Росію.

Після падіння товарообігу у 2025 році китайський експорт у РФ дійсно почав відновлюватись. Майже +20% за перші два місяці року. Але це не розвиток. Це компенсація.

Інвестиції залишаються низькими. Структурні проблеми російської економіки – недоторканими. Китай не купує Росію як рівного партнера. Китай тестує Росію як залежний ринок.

І це вже помічають навіть у самій Росії. Уявлення Пекіна про свою роль у світі все більше розходяться з російською фантазією про «велику державу». І цей розрив не скорочується. Він зростає.

Особливо це видно на прикладі Перської затоки. Москва намагалася грати роль посередника. Не вийшло. Її вплив обмежений. Пекін діє інакше: без публічності, через Пакистан, через непрямі канали. Контролює процес, не входячи в нього. І саме його позиція сприймається як значуща.

Різниця в підходах – різниця в статусі.

Теоретично, Росія могла б виграти від енергетичної турбулентності. Але реальність інша. Удари по нафтовій інфраструктурі в Балтійському та Чорному морях підірвали її як надійного постачальника.

Навіть часткове пом’якшення санкцій – лише тимчасова передишка, а не стратегічний ресурс.

Відкриття Ормузької протоки, якщо відбудеться, обвалить ціни на нафту. А разом з ними і російські доходи. На цьому фоні навіть політичні точки перетину виглядають ситуативно.

Приклад – Угорщина.

Падіння Орбана – удар по російському впливу в ЄС. Китай формально нейтральний, але його ставка очевидна. Він буде працювати з будь-якою владою, яка забезпечує доступ і стабільність. Росія ж знову опиняється в позиції сторони, яка втрачає.

У підсумку Москва залишається з єдиною реалістичною ставкою – технологічна і компонентна залежність від Китаю. Але й тут питання відкрите. Пекін не зацікавлений у надмірному посиленні Росії. Більше того, затяжний конфлікт РФ із Європою цілком вкладається в китайську логіку стримування Заходу.

Росія потрібна Китаю слабкою. Керованою. Прогнозованою. Васалом по суті та формі.

В цій конструкції майбутній візит Путіна до Пекіна, якщо він взагалі відбудеться, не є проривом. Це лише фіксація статусу. Не нові угоди. Не нові гроші. Не нові гарантії. Сигнал, що війна вичерпує Росію швидше, ніж вона це визнає. І що вихід із неї – це вже не питання перемоги. А питання часу, умов і зовнішнього дозволу.

Питання лише в одному. Путін їде до Китаю домовлятися, чи отримувати рамки, в яких йому дозволено домовлятися?