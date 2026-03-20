Зеленський: є запити від американської сторони про експертну підтримку для їхніх військових на Близькому Сході

Крім того, українські фахівці вже працюють із п'ятьма державами щодо протидії «шахедам». Є запити від інших держав. Окремо Зеленський та Умєров обговорили можливості міжнародної взаємодії для відновлення безпеки в Ормузькій протоці.

Секретар РНБО Рустем Умєров доповів президента Володимиру Зеленському за підсумками зустрічей і перемовин на Близькому Сході та в регіоні Затоки.

“Наші команди вже працюють із п'ятьма державами щодо протидії «шахедам» – надані експертні оцінки, допомагаємо будувати систему захисту. Є додаткові запити від інших держав. Також щодо двох напрямків у регіоні є запити від американської сторони про експертну підтримку для їхніх військових. Опрацьовуємо запити і європейських партнерів, чиї сили базуються в цьому регіоні”, – повідомив Зеленський.

Він зазначив, що Україна зацікавлена у якнайшвидшій та надійній стабілізації навколо Ірану – це має глобальне значення з точки зору стану ринків нафти та газу, а отже, цінової ситуації, зокрема у Європі та Україні.

Президент додав, що принциповою позицією України є й неприпустимість будь-якого успіху терористичної активності іранського режиму, який є давнім спільником Росії.

Окремо обговорили можливості міжнародної взаємодії для відновлення безпеки в Ормузькій протоці. Президента доручив Рустему Умєрову залучити МЗС України та військових для оцінки наявних міжнародних ініціатив щодо Ормузької протоки та реальної готовності країн світу брати участь у стабілізаційних місіях: “Найближчим часом очікую на конкретні результати оцінки. Важливо, що глобальне значення України в гарантуванні безпеки та якість української безпекової експертизи для захисту життя визнаються всіма партнерами”.