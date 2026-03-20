Зеленський привітав мусульманам зі завершенням посту під час Рамадану

Президент Володимир Зеленський привітав мусульманам в Україні та в усьому світі з Рамазаном-байрамом – святом, який знаменує завершення місячного посту в священний місяць Рамадан.

Це Свято розговіння, що символізує радість, вдячність, благодійність та духовне очищення.

Зеленський нагадав, що цьогорічний Рамазан-байрам знову проходить для громад України в час повномасштабної війни, а російська агресія почалася ще 2014 року з того, що росіяни знову відібрали дім і почали репресії проти багатьох наших людей, зокрема проти кримськотатарського народу.

“На жаль, війна також триває в регіоні Близького Сходу й має глобальний вплив на країни по всьому світу. Жахливі удари іранського режиму дронами та ракетами бʼють по мирних містах, по інфраструктурі та людях саме під час священного місяця Рамадан”, – зазначив Зеленський.

Президент з нагоди завершення Рамадану побажав мусульманським родинам передусім миру, сили та процвітання всім.