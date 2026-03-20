«Будуємо нову армію разом»: Третій корпус і «Хартія» запускають спільні програми підготовки

Третій армійський корпус ЗСУ та Другий корпус НГУ «Хартія» розпочали розробку спільних навчальних програм. Про це повідомили речники бойових об’єднань.

Мета — створити сучасну, ефективну модель підготовки яку можна швидко поширити на всі Сили оборони. Це – відкрита ініціатива з масштабування найліпших напрацювань.

Програми охоплюють усі рівні — від базової підготовки до навчання командирів.

«Наша амбіція — не ловити рибу за всіх, а дати вудку. Підготувати інструкторів і запропонувати армії систему, яка ефективно працює», – заявив командир Третього армійського корпусу, бригадний генерал Андрій Білецький.

Командир корпусу «Хартія» Ігор Оболєнський підкреслив, що проєкт задуманий як спільна платформа для всієї армії.

“Нова армія тримається на трьох речах: компетентних людях, навченості й довірі. Ми відбираємо тих, хто здатен вчитися і навчати інших. Даємо знання — бо без підготовки не буває результату. І будуємо довіру — основу будь-якої сильної системи. Коли ці три складові сходяться, з’являється нова якість війська”, — сказав командир “Хартії”.

Корпуси працюють над спільними програмами базової підготовки, навчання сержантів, перепідготовки молодших офіцерів та підготовки штабів.

Також ідеться про уніфікацію термінології, стандартів взаємодії, технічної сумісності та медичного забезпечення.

Амбіція командирів корпусів – мати повний цикл підготовки.

“Хотіли б, щоб 100% особового складу проходили базову військову підготовку всередині корпусів. А також – щоб підготовка сержантів, молодших офіцерів і штабних працівників відбувалася у наших лавах без залучення зовнішніх центрів і максимально ефективно”, – заявив бригадний генерал Андрій Білецький.

За його словами, у більшості підрозділів Сил оборони України існує внутрішній запит на зміни. Тому Третій армійський корпус і корпус «Хартія» закликають долучатися до їхньої ініціативи.

У перспективі напрацьовані програми можуть бути масштабовані не лише в Україні, але і використані у співпраці з партнерами з країн НАТО.