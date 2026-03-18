Сили оборони уразили російський авіабудівний завод “Авіастар” в Ульяновській області

У рамках зниження спроможностей військово-промислового комплексу РФ 16 березня підрозділи Сил оборони України завдали ураження по інфраструктурі авіабудівного заводу "Авіастар" у районі міста Ульяновськ.

Про результати ураження розповіли у Генштабі ЗСУ.

Підприємство "Авіастар" входить до складу Об’єднаної авіабудівної корпорації (структура "Ростех") та забезпечує виробництво військово-транспортних літаків Іл-76МД-90А, літаків-заправників Іл-78М-90А, а також обслуговування важких транспортних літаків Ан-124 “Руслан”.

За попередньою інформацією, уражено кліматичне укриття та місця стоянки літаків. Частина повітряних суден на території підприємства отримала ушкодження різного ступеня.

Масштаби завданих збитків уточнюються.

"Сили оборони України продовжать завдавати уражень по важливих стратегічних об’єктах, задіяних у забезпеченні армії рф, до повного припинення збройної агресії російської федерації проти України", – наголошують у Генштабі.