Внаслідок російської атаки пошкоджено Головне управління СБУ Львівської області (уточнено)

В ОВА повідомляють про руйнування та уламки безпілотника по Львову.

Увечері 18 березня російський безпілотник атакував Головне Управління СБУ у Львівській області.

Про це повідомив голова Львівської ОВА Максим Козицький.

Є руйнування. Попередньо, обійшлося без постраждалих. На місці працюють профільні служби

"У Львові виявляють уламки БпЛА. Якщо натрапите на таку знахідку, у жодному разі не підходьте – може здетонувати.Одразу викликайте поліцію та ДСНС", – додав очільник Львівської ОВА.

Уточнення. Вранці Козицький повідомив, що дрон було збито.

"За уточненою інформацією, вчора, 18 березня, близько 22:15 наші воїни ППО збили над Львовом ворожий бойовий безпілотник. Уламки впали на територію Головного Управління СБУ у Львівській області. Є руйнування, вибиті вікна. На щастя, обійшлося без жертв і постраждалих", – сказав він.



