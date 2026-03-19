Вирок набере законної сили після розгляду в апеляції або через 30 днів, якщо не буде оскаржений.

Вищий антикорупційний суд (ВАКС) оголосив обвинувальний вирок народній депутатці Людмилі Марченко та її спільниці-помічниці Анастасії Колеснік.

Як повідомляє Центр протидії корупції, суд присудив обом покарання у вигляді позбавлення волі на 2 роки із обмеженням зайняття певних посад на 3 роки.

Такий вирок ухвалили Наталя Мовчан, Ольга Саландяк та Володимир Воронько.

За версією обвинувачення, Марченко у співучасті з Колеснік отримала хабар у $11 тисяч за сприяння у виїзді чоловіків за кордон через систему «Шлях».

Під час останнього слова Марченко звернула увагу на важливість діяльності свого благодійного фонду та допомогу дітям. Їй прикро, що «дії помічниці спричинили репутаційні втрати фонду», однак вона б так не вчинила, якби не провокація з боку правоохоронних органів.

Справа Людмили Марченко