“Слуга народу” Людмила Марченко отримала 2 роки позбавлення волі за сприяння у виїзді чоловіків за кордон через систему “Шлях”

Вирок набере законної сили після розгляду в апеляції або через 30 днів, якщо не буде оскаржений.

Вищий антикорупційний суд (ВАКС) оголосив обвинувальний вирок народній депутатці Людмилі Марченко та її спільниці-помічниці Анастасії Колеснік. 

Як повідомляє Центр протидії корупції, суд присудив обом покарання у вигляді позбавлення волі на 2 роки із обмеженням зайняття певних посад на 3 роки.

Такий вирок ухвалили Наталя Мовчан, Ольга Саландяк та Володимир Воронько.

За версією обвинувачення, Марченко у співучасті з Колеснік отримала хабар у $11 тисяч за сприяння у виїзді чоловіків за кордон через систему «Шлях».

Під час останнього слова Марченко звернула увагу на важливість діяльності свого благодійного фонду та допомогу дітям. Їй прикро, що «дії помічниці спричинили репутаційні втрати фонду», однак вона б так не вчинила, якби не провокація з боку правоохоронних органів.

Справа Людмили Марченко

  • Марченко отримала підозру в липні 2023 року. НАБУ заявило, що Марченко та її помічницю викрили в отриманні 11,3 тисячі доларів за перетин кордону. За даними слідства, підозрювані організовували звернення благодійної організації до однієї з РВА, на підставі чого ОВА ухвалила рішення про надання дозволу громадянину на виїзд за кордон як волонтера. Він нібито мав привезти гуманітарний вантаж на територію України.
  • НАБУ оприлюднило частину доказів у справі Марченко, зокрема розмови фігурантів, де обговорюються деталі махінації. На відео зафіксовано також момент передачі грошей помічницею нардепці та як Марченко намагалась позбутися речових доказів, викинувши долари за паркан свого обійстя.
  • Згодом депутатку Марченко виключили з партії "Слуга народу".
