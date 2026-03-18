ВАКС взяв під варту заступника начальника рівненського СБУ з альтернативою застави майже 1 млн

Вищий антикорупційний суд задовольнив клопотання про запобіжний захід у вигляді тримання під вартою заступника начальника управління СБУ у Рівненській області Ігоря Бріку.
Про це повідомляє Центр протидії корупції.
ВАКС встановив розмір альтернативної застави для підозрюваного – 998 тисяч грн.
Клопотання розглянув слідчий суддя Маркіян Галабала.
У разі внесення застави на Бріка зобов'яжуть не відлучатись з Києва, утримуватись від спілкування із свідками та підозрюваними у справі, здати закордонний паспорт та носити електронний браслет.
Ігор Бріка та заступник начальника управління СБУ у Києві Токарчук фігурують у справі про вимагання хабаря на загальну суму $600 тисяч за закриття кримінального провадження щодо бурштинового бізнесу у Рівненській області. Бріку підозрюють у вимаганні хабаря за усунення перешкод у роботі цього бізнесу.
- Окремо викрито заступника начальника УСБУ в Рівненській області, який через того самого посередника отримав від підприємця понад 22 тис. дол. за забезпечення безперешкодного видобутку бурштину.