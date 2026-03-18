ГоловнаПолітика

ВАКС взяв під варту заступника начальника рівненського СБУ з альтернативою застави майже 1 млн

Ігор Брик фігурує у справі про вимагання хабаря на $600 тисяч.

Засідання суду у справі Ігоря Бріка
Фото: ЦПК

Вищий антикорупційний суд задовольнив клопотання про запобіжний захід у вигляді тримання під вартою заступника начальника управління СБУ у Рівненській області Ігоря Бріку.

Про це повідомляє Центр протидії корупції.

 ВАКС встановив розмір альтернативної застави для підозрюваного – 998 тисяч грн.

Клопотання розглянув слідчий суддя Маркіян Галабала.

У разі внесення застави на Бріка зобов'яжуть не відлучатись з Києва, утримуватись від спілкування із свідками та підозрюваними у справі, здати закордонний паспорт та носити електронний браслет.

Ігор Бріка та заступник начальника управління СБУ у Києві Токарчук фігурують у справі про вимагання хабаря на загальну суму $600 тисяч за закриття кримінального провадження щодо бурштинового бізнесу у Рівненській області. Бріку підозрюють у вимаганні хабаря за усунення перешкод у роботі цього бізнесу.

  • Окремо викрито заступника начальника УСБУ в Рівненській області, який через того самого посередника отримав від підприємця понад 22 тис. дол. за забезпечення безперешкодного видобутку бурштину. 
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies