ВАКС взяв під варту заступника начальника рівненського СБУ з альтернативою застави майже 1 млн

Ігор Брик фігурує у справі про вимагання хабаря на $600 тисяч.

Вищий антикорупційний суд задовольнив клопотання про запобіжний захід у вигляді тримання під вартою заступника начальника управління СБУ у Рівненській області Ігоря Бріку.

Про це повідомляє Центр протидії корупції.

ВАКС встановив розмір альтернативної застави для підозрюваного – 998 тисяч грн.

Клопотання розглянув слідчий суддя Маркіян Галабала.

У разі внесення застави на Бріка зобов'яжуть не відлучатись з Києва, утримуватись від спілкування із свідками та підозрюваними у справі, здати закордонний паспорт та носити електронний браслет.

Ігор Бріка та заступник начальника управління СБУ у Києві Токарчук фігурують у справі про вимагання хабаря на загальну суму $600 тисяч за закриття кримінального провадження щодо бурштинового бізнесу у Рівненській області. Бріку підозрюють у вимаганні хабаря за усунення перешкод у роботі цього бізнесу.