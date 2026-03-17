Україна та Іспанія створять спільну слідчу групу щодо розслідування вбивства Андрія Портнова

Генпрокурор Кравченко заявив, що Україна зацікавлена у розкритті справи.

Україна та Іспанія створять спільну слідчу групу щодо розслідування вбивства Андрія Портнова
Андрій Портнов
Фото: politeka.net

Україна долучиться до розслідування щодо вбивства політика та юриста Андрія Портнова, яке сталося в Іспанії. 

Про це повідомив Генпрокурор Руслан Кравченко за підсумками робочого візиту до Іспанії.

Генпрокурор України обговорив зі своєю іспанською колегою вбивство Андрія Портнова. 

"Для нас важливо встановити всі обставини: від виконавців і організаторів до ширшого контексту цього злочину", - заявив Кравченко.

Для спільного розслідування створять міжнародну слідчу групу. Україна вже передала іспанським судовим органам усі необхідні документи для запуску JIT. Такий формат, за словами Генпрокурора, посилить і пришвидшить розслідування. 

Крім того, Україна співпрацюватиме з Іспанією у протидії організованій злочинності, фінансовим махінаціям, кіберзлочинам та документуванні воєнних злочинів Росії.

 З 2022 року Іспанія задовольнила 13 запитів України щодо видачі підозрюваних у тяжких злочинах, 9 із них уже передані українській стороні, - повідомив Генпрокурор. 

  •  21 травня  Андрія Портнова вбили у Мадриді біля воріт Американської школи. 
  • Вищий суд Мадрида постановив не розкривати деталі справи щодо вбивства.
  • ЗМІ повідомляли, що за кілька днів до вбивства Портнов був в Україні, де зустрічався з топ-посадовцями, відповідальними за роботу правоохоронних органів.
  • В лютому 2026 року в Німеччині затримали ймовірного вбивцю Андрія Портнова. За даними слідства, затриманий є саме тією особою, яка безпосередньо стріляла.
