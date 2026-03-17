Україна та Іспанія створять спільну слідчу групу щодо розслідування вбивства Андрія Портнова

Україна долучиться до розслідування щодо вбивства політика та юриста Андрія Портнова, яке сталося в Іспанії.
Про це повідомив Генпрокурор Руслан Кравченко за підсумками робочого візиту до Іспанії.
Генпрокурор України обговорив зі своєю іспанською колегою вбивство Андрія Портнова.
"Для нас важливо встановити всі обставини: від виконавців і організаторів до ширшого контексту цього злочину", - заявив Кравченко.
Для спільного розслідування створять міжнародну слідчу групу. Україна вже передала іспанським судовим органам усі необхідні документи для запуску JIT. Такий формат, за словами Генпрокурора, посилить і пришвидшить розслідування.
Крім того, Україна співпрацюватиме з Іспанією у протидії організованій злочинності, фінансовим махінаціям, кіберзлочинам та документуванні воєнних злочинів Росії.
З 2022 року Іспанія задовольнила 13 запитів України щодо видачі підозрюваних у тяжких злочинах, 9 із них уже передані українській стороні, - повідомив Генпрокурор.
- 21 травня Андрія Портнова вбили у Мадриді біля воріт Американської школи.
- Вищий суд Мадрида постановив не розкривати деталі справи щодо вбивства.
- ЗМІ повідомляли, що за кілька днів до вбивства Портнов був в Україні, де зустрічався з топ-посадовцями, відповідальними за роботу правоохоронних органів.
- В лютому 2026 року в Німеччині затримали ймовірного вбивцю Андрія Портнова. За даними слідства, затриманий є саме тією особою, яка безпосередньо стріляла.