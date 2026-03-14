Нетаньягу подав запит на переговори із Зеленським щодо співпраці у боротьбі з іранськими “шахедами”

Очікується, що розмова відбудеться на початку наступного тижня.

Прем’єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу
Фото: EPA/UPG

Прем’єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу подав до України запит щодо проведення переговорів із президентом Володимиром Зеленським, повідомляє ізраїльське видання Ynet.

Ізраїльський запит зроблено на тлі значного досвіду України у перехопленні іранських безпілотників і з наміром налагодити ізраїльсько-українську співпрацю з цього питання.

Посол України в Ізраїлі Євген Корнійчук підтвердив, що такий запит був поданий. За його словами, через щільні графіки розмова поки не відбулася, однак він сподівається, що вона відбудеться на початку наступного тижня.

