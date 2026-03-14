Нетаньягу подав запит на переговори із Зеленським щодо співпраці у боротьбі з іранськими “шахедами”

Прем’єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу подав до України запит щодо проведення переговорів із президентом Володимиром Зеленським, повідомляє ізраїльське видання Ynet.
Ізраїльський запит зроблено на тлі значного досвіду України у перехопленні іранських безпілотників і з наміром налагодити ізраїльсько-українську співпрацю з цього питання.
Посол України в Ізраїлі Євген Корнійчук підтвердив, що такий запит був поданий. За його словами, через щільні графіки розмова поки не відбулася, однак він сподівається, що вона відбудеться на початку наступного тижня.
- Нещодавно іранський режим назвав Україну “законною ціллю” для атак. Таку заяву в Ірані зробили через допомогу України збивати “шахеди” на Близькому Сході.
- Раніше президент Володимир Зеленський заявив, що Україна отримала запити про допомогу від 11 країн у боротьбі з іранськими “шахедами”.